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    Philips Avent Biberon et goupillon de nettoyage

    SCF145/06

    Nettoyage et entretien faciles des accessoires d'alimentation

    Le goupillon de biberon Philips Avent est doté d'une tête spécialement recourbée et d'un manche moulé pour un nettoyage efficace de tout type de biberons, de tétines et d'autres accessoires d'alimentation. Les poils nombreux et très serrés les uns contre les autres durent longtemps et nettoient en toute sécurité en évitant les égratignures.

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    Philips Avent Biberon et goupillon de nettoyage

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    Nettoyage et entretien faciles des accessoires d'alimentation

    Brosse de nettoyage Avent

    • Accessoires pour biberons
    Goupillon avec tête de brosse recourbée pour un nettoyage facile

    Goupillon avec tête de brosse recourbée pour un nettoyage facile

    Brosse à tête recourbée et manche moulé pour le nettoyage méticuleux de tous les biberons à col large, tétines et accessoires d'alimentation.

    Ce goupillon de nettoyage pour biberons et tétines est dépourvu de BPA*.

    Ce goupillon de nettoyage pour biberons et tétines est dépourvu de BPA*.

    Ce goupillon de nettoyage pour biberons et tétines est fabriqué dans un matériau dépourvu de BPA*.

    Conception unique du manche et de l'embout

    Brosse à tête recourbée et manche moulé pour le nettoyage méticuleux de tous vos biberons à col large. L'extrémité courbée vous permet de nettoyer l'intérieur des tétines.

    Poils très serrés les uns contre les autres qui assurent un nettoyage minutieux sur la durée

    Les poils très serrés les uns contre les autres durent longtemps et permettent de nettoyer minutieusement tous vos biberons, tétines et autres accessoires d'allaitement.

    Pas de risque de rayures ou de dommages pour les biberons ou les tétines

    Les poils doux très serrés les uns contre les autres ne risquent pas de rayer ou d'endommager vos biberons ou vos tétines.

    Résistant au lave-vaisselle

    Le goupillon de nettoyage pour biberons et tétines est lavable au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.

    Suspendez le goupillon pour un rangement facile

    Suspendez le goupillon pour un rangement et un séchage faciles

    Spécificités Techniques

    • Matériau

      0 % BPA*
      Oui

    • Inclus

      Goupillon pour biberon et tétine
      1  Pièce(s)

    • Étapes de développement

      Étape
      0 à 6 mois

    Badge-D2C

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