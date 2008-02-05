SCF271/06
Ultra rapide et pratique
Son design compact et sa légèreté rendent le stérilisateur micro-ondes à vapeur Philips Avent idéal à la maison ou en dehors. Le contenu reste stérilisé pendant 24 heures si le couvercle n'est pas soulevé.
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Le stérilisateur micro-ondes possède des fermetures latérales pour plus de sécurité. L'eau chaude ne peut pas s'échapper lorsque vous sortez le stérilisateur du micro-ondes. Les poignées latérales prennent moins la chaleur afin que vous puissiez tenir le stérilisateur en toute sécurité.
Le contenu reste stérilisé pendant 24 heures tant que le couvercle n'est pas soulevé.
Le stérilisateur micro-ondes Philips Avent est compatible avec la plupart des micro-ondes vendus sur le marché. Pratique pour voyager grâce à sa petite taille, il vous offre la certitude d'avoir toujours un biberon stérile à portée de main lorsque vous partez pour une nuit ou pour de plus longues vacances. Il peut également constituer un stérilisateur supplémentaire très pratique chez la nounou ou pourquoi pas chez les grands-parents. Dimensions : 166 (H), 280 (l), 280 (L) mm.
Même avec sa petite taille, il est le seul stérilisateur micro-ondes conçu pour contenir 6 biberons Philips Avent. Alors que la plupart des stérilisateurs micro-ondes ne peuvent contenir que 4 biberons, le stérilisateur Philips Avent vous permet de stériliser vos biberons pour toute la journée en une seule fois. Il peut également servir à stériliser votre tire-lait.
Il suffit d'ajouter de l'eau, puis de le remplir et de le placer au micro-ondes pendant 2 minutes seulement. La durée exacte de stérilisation dépend de la puissance en watts de votre four à micro-ondes : 2 min à 1 100-1 850 watts, 4 min à 850-1 000 watts, 6 min à 500-850 watts.
La stérilisation permet de protéger votre bébé des bactéries présentes dans le lait, particulièrement nocives jusqu'à ce que son système immunitaire soit assez résistant. Le stérilisateur Philips Avent utilise la méthode de stérilisation à la vapeur. Également utilisée dans les hôpitaux, elle est rapide, efficace et sans produits chimiques.
Poids et dimensions
Pays d'origine
Inclus
Étapes de développement
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