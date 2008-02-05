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    Philips Avent Stérilisateur micro-ondes à vapeur

    SCF271/06

    Ultra rapide et pratique

    Son design compact et sa légèreté rendent le stérilisateur micro-ondes à vapeur Philips Avent idéal à la maison ou en dehors. Le contenu reste stérilisé pendant 24 heures si le couvercle n'est pas soulevé.

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    Philips Avent Stérilisateur micro-ondes à vapeur

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    Ultra rapide et pratique

    Stérilise jusqu'à 6 biberons en 2 minutes environ*

    Les poignées latérales ferment le couvercle en toute sécurité

    Les poignées latérales ferment le couvercle en toute sécurité

    Le stérilisateur micro-ondes possède des fermetures latérales pour plus de sécurité. L'eau chaude ne peut pas s'échapper lorsque vous sortez le stérilisateur du micro-ondes. Les poignées latérales prennent moins la chaleur afin que vous puissiez tenir le stérilisateur en toute sécurité.

    Le contenu reste stérilisé pendant 24 heures tant que le couvercle n'est pas soulevé.

    Le contenu reste stérilisé pendant 24 heures tant que le couvercle n'est pas soulevé.

    Le contenu reste stérilisé pendant 24 heures tant que le couvercle n'est pas soulevé.

    Pratique pour voyager. Utilisable avec la plupart des fours à micro-ondes.

    Pratique pour voyager. Utilisable avec la plupart des fours à micro-ondes.

    Le stérilisateur micro-ondes Philips Avent est compatible avec la plupart des micro-ondes vendus sur le marché. Pratique pour voyager grâce à sa petite taille, il vous offre la certitude d'avoir toujours un biberon stérile à portée de main lorsque vous partez pour une nuit ou pour de plus longues vacances. Il peut également constituer un stérilisateur supplémentaire très pratique chez la nounou ou pourquoi pas chez les grands-parents. Dimensions : 166 (H), 280 (l), 280 (L) mm.

    Peut contenir six biberons Philips Avent

    Peut contenir six biberons Philips Avent

    Même avec sa petite taille, il est le seul stérilisateur micro-ondes conçu pour contenir 6 biberons Philips Avent. Alors que la plupart des stérilisateurs micro-ondes ne peuvent contenir que 4 biberons, le stérilisateur Philips Avent vous permet de stériliser vos biberons pour toute la journée en une seule fois. Il peut également servir à stériliser votre tire-lait.

    Il suffit d'ajouter de l'eau, puis de le remplir et de le placer au micro-ondes

    Il suffit d'ajouter de l'eau, puis de le remplir et de le placer au micro-ondes

    Il suffit d'ajouter de l'eau, puis de le remplir et de le placer au micro-ondes pendant 2 minutes seulement. La durée exacte de stérilisation dépend de la puissance en watts de votre four à micro-ondes : 2 min à 1 100-1 850 watts, 4 min à 850-1 000 watts, 6 min à 500-850 watts.

    Une protection supplémentaire avec la stérilisation naturelle à la vapeur

    La stérilisation permet de protéger votre bébé des bactéries présentes dans le lait, particulièrement nocives jusqu'à ce que son système immunitaire soit assez résistant. Le stérilisateur Philips Avent utilise la méthode de stérilisation à la vapeur. Également utilisée dans les hôpitaux, elle est rapide, efficace et sans produits chimiques.

    Spécificités Techniques

    • Poids et dimensions

      Poids
      740  g
      Dimensions
      166 (H), 280 (l), 280 (L)  millimètre

    • Pays d'origine

      Angleterre
      Oui

    • Inclus

      Stérilisateur micro-ondes à vapeur
      1  Pièce(s)
      Pinces
      1  Pièce(s)
      Tétine extra-souple débit nouveau-né
      1  Pièce(s)
      Biberon Airflex (260 ml)
      1  Pièce(s)
      Tétine extra-souple débit lent
      1  Pièce(s)
      Biberon Airflex (125 ml)
      1  Pièce(s)
      Tétine nouveau-né
      1  Pièce(s)

    • Étapes de développement

      Étape
      0 à 6 mois

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