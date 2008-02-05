Pratique pour voyager. Utilisable avec la plupart des fours à micro-ondes.

Le stérilisateur micro-ondes Philips Avent est compatible avec la plupart des micro-ondes vendus sur le marché. Pratique pour voyager grâce à sa petite taille, il vous offre la certitude d'avoir toujours un biberon stérile à portée de main lorsque vous partez pour une nuit ou pour de plus longues vacances. Il peut également constituer un stérilisateur supplémentaire très pratique chez la nounou ou pourquoi pas chez les grands-parents. Dimensions : 166 (H), 280 (l), 280 (L) mm.