« Quand j’ai eu ma petite princesse, l’allaitement au sein n’était pas une étape facile! Dès le départ, Ghita a refusé la prise du sein, mais grâce au tire-lait électrique de Philips Avent, ma poupée a pu bénéficier des bienfaits du lait maternel, en toute simplicité. » Salwa. M
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