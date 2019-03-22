Le temps de cuisson et la température peuvent être réglés manuellement

Son minuteur intégré vous permet de prérégler des temps de cuisson allant jusqu'à 30 minutes. La fonction Arrêt automatique utilise un signal sonore qui vous avertit lorsque le plat est prêt. Son thermostat réglable vous permet de choisir la température idéale pour la cuisson de vos aliments, jusqu'à 390 degrés Fahrenheit (200 °C). Dégustez des frites, viandes et autres plats croustillants, tous cuits à la bonne température et le temps qu'il faut, pour un résultat parfait !