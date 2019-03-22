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Des fritures plus saines !
La technologie exclusive Rapid Air de Philips vous permet de réaliser des fritures à l'air croustillantes à l'extérieur, et tendres à l'intérieur. Il ne vous faut que très peu de matières grasses pour obtenir de délicieuses fritures à la texture parfaite !Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
L'Airfryer Philips avec technologie innovante Rapid Air vous permet non seulement de frire, mais également de griller, cuire et même rôtir vos plats préférés. La solution unique pour tous vos repas.
Son minuteur intégré vous permet de prérégler des temps de cuisson allant jusqu'à 30 minutes. La fonction Arrêt automatique utilise un signal sonore qui vous avertit lorsque le plat est prêt. Son thermostat réglable vous permet de choisir la température idéale pour la cuisson de vos aliments, jusqu'à 390 degrés Fahrenheit (200 °C). Dégustez des frites, viandes et autres plats croustillants, tous cuits à la bonne température et le temps qu'il faut, pour un résultat parfait !
Grâce à la technologie Rapid Air, de l'air chaud circule autour du panier de cuisson métallique de la friteuse Airfryer, pour frire, rôtir et griller avec très peu d'huile. Le fond en étoile de l'Airfryer facilite la circulation de l'air afin d'obtenir une cuisson homogène de vos aliments préférés.
L'Airfryer Philips associe une circulation rapide d'air ultra-chaud, une conception en étoile et un profil de chauffe optimal permettant de frire toutes sortes d'aliments et d'obtenir un résultat parfait rapidement et facilement.
Le tiroir antiadhésif amovible et le panier passent au lave-vaisselle, pour un nettoyage facile et rapide. Par rapport à une friteuse classique, l'Airfryer Philips avec sa technologie Rapid Air limite les odeurs de friture sur vous et dans votre maison.
Caractéristiques techniques
Design
Poids et dimensions
Caractéristiques générales
Finition
Entretien
Développement durable
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