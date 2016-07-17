Diffuseur massant pour optimiser le volume et les boucles

Grâce à sa forme asymétrique exclusive adaptée à la morphologie du crâne, le diffuseur massant est plus facile et intuitif à utiliser. Il répartit le flux d'air dans les cheveux afin de les sécher sans les abîmer, de leur donner du volume et de réduire les frisottis. Ses picots en caoutchouc permettent de masser le crâne afin de stimuler le cuir chevelu et d'accroître la vitalité des cheveux. Pour des résultats optimaux, maintenez-le près du crâne et des racines, et laissez les picots massants texturés ajouter du ressort aux cheveux et former les boucles.