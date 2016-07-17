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Protection active anti-surchauffe : cheveux 22 % plus brillants*.
Découvrez les bienfaits de l'alternance continue entre les flux d'air chaud et froid sur votre cuir chevelu et vos cheveux. Grâce à la puissance de séchage de 2 200 W et à la fonction TurboBoost, séchez et mettez rapidement en forme vos cheveux.Voir tous les avantages
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La technologie innovante ThermoBalance de Philips permet une excellente protection intelligente de vos cheveux. Le capteur contrôle et rectifie en permanence la température de l'air, pour un séchage sain et rapide. Lorsque le capteur ThermoBalance est activé, le voyant s'allume. Vous pourrez alors sentir une agréable variation continue de la température qui évite la formation de points chauds dans votre chevelure. Ainsi, vos cheveux et votre cuir chevelu sont activement et constamment protégés contre la surchauffe.
Ce sèche-cheveux professionnel de 2 200 W produit un puissant flux d'air. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage ainsi que le coiffage.
Fonction professionnelle indispensable, la touche air froid envoie un flux d'air froid permettant de finaliser et de fixer votre coiffure.
Les réglages de température et vitesse sont faciles à utiliser, et vous permettent de créer le style qui vous convient. Vous avez le choix entre 3 températures et 2 vitesses, pour un séchage et un coiffage précis, avec une maîtrise totale.
Le concentrateur fin canalise le flux d'air à travers une ouverture de 11 mm, pour un coiffage précis de vos cheveux. Idéal pour les retouches ou pour fixer votre coiffure.
Grâce à sa forme asymétrique exclusive adaptée à la morphologie du crâne, le diffuseur massant est plus facile et intuitif à utiliser. Il répartit le flux d'air dans les cheveux afin de les sécher sans les abîmer, de leur donner du volume et de réduire les frisottis. Ses picots en caoutchouc permettent de masser le crâne afin de stimuler le cuir chevelu et d'accroître la vitalité des cheveux. Pour des résultats optimaux, maintenez-le près du crâne et des racines, et laissez les picots massants texturés ajouter du ressort aux cheveux et former les boucles.
La touche turbo augmente le flux d'air, pour sécher vos cheveux encore plus rapidement.
Prenez soin de vos cheveux grâce à la fonction ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité statique et renforcent vos cheveux afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.
La base du manche est munie d'un anneau de suspension en caoutchouc utile pour un rangement facile, aussi bien à la maison qu'à l'hôtel.
Cordon de 1,8 m.
Spécificités techniques
Caractéristiques
Entretien
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