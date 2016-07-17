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  • Protection active anti-surchauffe : cheveux 22 % plus brillants*. Protection active anti-surchauffe : cheveux 22 % plus brillants*. Protection active anti-surchauffe : cheveux 22 % plus brillants*.

    DryCare Advanced Sèche-cheveux

    BHD184/00

    Protection active anti-surchauffe : cheveux 22 % plus brillants*.

    Découvrez les bienfaits de l'alternance continue entre les flux d'air chaud et froid sur votre cuir chevelu et vos cheveux. Grâce à la puissance de séchage de 2 200 W et à la fonction TurboBoost, séchez et mettez rapidement en forme vos cheveux.

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    DryCare Advanced Sèche-cheveux

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    Protection active anti-surchauffe : cheveux 22 % plus brillants*.

    • Capteur ThermoBalance
    • Ionique
    • 2 200 W
    La technologie ThermoBalance protège activement contre la chaleur

    La technologie ThermoBalance protège activement contre la chaleur

    La technologie innovante ThermoBalance de Philips permet une excellente protection intelligente de vos cheveux. Le capteur contrôle et rectifie en permanence la température de l'air, pour un séchage sain et rapide. Lorsque le capteur ThermoBalance est activé, le voyant s'allume. Vous pourrez alors sentir une agréable variation continue de la température qui évite la formation de points chauds dans votre chevelure. Ainsi, vos cheveux et votre cuir chevelu sont activement et constamment protégés contre la surchauffe.

    Un séchage rapide et performant à 2 200 W

    Un séchage rapide et performant à 2 200 W

    Ce sèche-cheveux professionnel de 2 200 W produit un puissant flux d'air. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage ainsi que le coiffage.

    Touche air froid pour fixer la coiffure

    Touche air froid pour fixer la coiffure

    Fonction professionnelle indispensable, la touche air froid envoie un flux d'air froid permettant de finaliser et de fixer votre coiffure.

    3 réglages de température et 2 réglages de vitesse, pour plus de contrôle

    3 réglages de température et 2 réglages de vitesse, pour plus de contrôle

    Les réglages de température et vitesse sont faciles à utiliser, et vous permettent de créer le style qui vous convient. Vous avez le choix entre 3 températures et 2 vitesses, pour un séchage et un coiffage précis, avec une maîtrise totale.

    Concentrateur fin pour un résultat parfait

    Concentrateur fin pour un résultat parfait

    Le concentrateur fin canalise le flux d'air à travers une ouverture de 11 mm, pour un coiffage précis de vos cheveux. Idéal pour les retouches ou pour fixer votre coiffure.

    Diffuseur massant pour optimiser le volume et les boucles

    Diffuseur massant pour optimiser le volume et les boucles

    Grâce à sa forme asymétrique exclusive adaptée à la morphologie du crâne, le diffuseur massant est plus facile et intuitif à utiliser. Il répartit le flux d'air dans les cheveux afin de les sécher sans les abîmer, de leur donner du volume et de réduire les frisottis. Ses picots en caoutchouc permettent de masser le crâne afin de stimuler le cuir chevelu et d'accroître la vitalité des cheveux. Pour des résultats optimaux, maintenez-le près du crâne et des racines, et laissez les picots massants texturés ajouter du ressort aux cheveux et former les boucles.

    Touche turbo pour un séchage ultra-rapide

    Touche turbo pour un séchage ultra-rapide

    La touche turbo augmente le flux d'air, pour sécher vos cheveux encore plus rapidement.

    Fonction ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis

    Fonction ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis

    Prenez soin de vos cheveux grâce à la fonction ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité statique et renforcent vos cheveux afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

    Anneau de suspension pratique pour le rangement

    Anneau de suspension pratique pour le rangement

    La base du manche est munie d'un anneau de suspension en caoutchouc utile pour un rangement facile, aussi bien à la maison qu'à l'hôtel.

    Cordon de 1,8 m pour une maniabilité maximale

    Cordon de 1,8 m pour une maniabilité maximale

    Cordon de 1,8 m.

    Spécificités Techniques

    • Spécificités techniques

      Alimentation
      2 200  W
      Longueur du cordon
      1,8 m
      Tension
      220-240  volt
      Fréquence
      50-60  Hz
      Puissance consommée
      2 200  W
      Moteur
      Moteur DC

    • Caractéristiques

      Revêtement en céramique
      Non
      Manche pliable
      Non
      Diffuseur
      Oui
      Anneau de suspension
      Oui
      Bi-voltage
      Non
      Fonction ionique
      Oui
      Nombre d'accessoires
      2
      Embout/concentrateur
      Oui
      Housse de voyage incluse
      Non
      Touche air froid
      Oui

    • Entretien

      2 ans de garantie
      Oui

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