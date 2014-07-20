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La perfection à chaque passage
Le rasoir Series 9000 offre notre meilleur rasage à ce jour. La technologie exclusive ContourDetect est d'une efficacité exceptionnelle sur tous les contours de votre visage, tandis que le système V-Track guide les poils afin de leur donner une position de coupe optimale, pour un rasage de près.
Lames V-Track Precision
Têtes ContourDetect 8 directions
Système SmartClean Plus
Accessoire tondeuse barbe SmartClick
Obtenez un rasage parfait. Les lames V-Track Precision positionnent les poils idéalement pour une coupe optimale, quelle que soit leur longueur, et même s'ils sont couchés. Elles coupent 30 % plus près en moins de passages, pour une peau préservée.
Suivez les contours de votre visage et de votre cou grâce aux têtes ContourDetect qui s'inclinent dans 8 directions. Vous couperez 20 % de poils en plus à chaque passage, pour un rasage de près confortable.
Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec rapide et confortable, ou vous raser sur peau mouillée - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Coupe jusqu'à 20 % de poils en plus par rapport aux modèles SensoTouch