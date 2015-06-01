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    Philips Avent Biberon Natural

    SCF696/17

    Idéal pour l'allaitement mixte

    Notre nouveau biberon rend l'allaitement plus naturel, pour bébé et pour vous. Les alvéoles de confort uniques de la tétine permettent au bébé de téter comme au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon.

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    Philips Avent Biberon Natural

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    Idéal pour l'allaitement mixte

    Tétée naturelle

    • 1 biberon
    • 330 ml
    • Tétine à débit moyen
    • 3 mois et +
    Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

    Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

    La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.

    Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

    Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

    Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.

    Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

    Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

    Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.

    Ce biberon contient 0 % de BPA*

    Ce biberon contient 0 % de BPA*

    Le biberon Natural Philips Avent est en polypropylène et ne contient pas de BPA.*

    Forme ergonomique pour un confort maximal

    Forme ergonomique pour un confort maximal

    Grâce à sa forme unique, ce biberon est facile à tenir quel qu'en soit le sens, pour un maximum de confort, même pour les petites mains de votre enfant.

    Facile à utiliser et à nettoyer, simple et rapide à assembler

    Facile à utiliser et à nettoyer, simple et rapide à assembler

    Le large goulot du biberon facilite le remplissage et le nettoyage. Le biberon ne comporte que quelques pièces pour un assemblage simple et rapide.

    Disponible en différentes tailles

    Le biberon Natural Philips Avent est disponible en 4 tailles : 60 ml, 125 ml, 260 ml et 330 ml. Les biberons sont disponibles individuellement et par lots.

    Compatible avec la gamme Philips Avent

    Le biberon Natural Philips Avent est compatible avec toute la gamme Philips Avent, à l'exception des poignées de tasse et des biberons Classic. Nous vous conseillons d'utiliser uniquement les biberons Natural avec les tétines Natural.

    Recommandé par les mamans depuis 1984

    Depuis 1984, Philips Avent conçoit et fabrique des produits qui s'inspirent de la nature et qui ont été développés suite à des recherches et des tests cliniques de grande ampleur.

    Spécificités Techniques

    • Design

      Design du biberon
      • Forme ergonomique
      • Col large

    • Matériau

      Biberon
      • Polypropylène
      • 0 % BPA*
      Tétine
      • Silicone
      • Sans BPA*

    • Inclus

      Biberon
      1  Pièce(s)

    • Facile d'utilisation

      Facile d'utilisation
      • Facile à assembler
      • Facile à nettoyer
      • Facile à tenir
      • Compatible avec le lave-vaisselle et le micro-ondes

    • Biberon

      Capacité
      330 ml
      Matériau
      Sans BPA*

    • Fonctions

      Tétée
      Alternez facilement l'allaitement au sein et au biberon
      Tétine
      • Alvéoles de confort uniques
      • Système anti-coliques perfectionné
      • Tétine ultra-douce et souple
      • Tétée naturelle

    • Étapes de développement

      Étape
      0-12 mois

    Badge-D2C

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    • 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011
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