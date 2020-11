Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*

Notre biberon Classic a la confiance des mamans depuis 30 ans, et continue à être le premier choix de bon nombre d'entre elles. Conçu pour permettre une tétée facile et agréable, il est prouvé qu'il atténue le risque de coliques et d'inconfort.* Voir tous les avantages