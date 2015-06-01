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    Philips Avent Stérilisateur électrique à vapeur 3 en 1

    SCF284/03

    Stérilisation pratique et efficace

    Grâce à sa taille ajustable, le stérilisateur électrique à vapeur Philips Avent 3 en 1 prend un minimum de place dans votre cuisine tout en étant parfaitement adapté aux éléments à stériliser, et ce qu'il soit entièrement rempli, ou qu'il ne contienne que quelques objets de petite taille.

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    Philips Avent Stérilisateur électrique à vapeur 3 en 1

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    Stérilisation pratique et efficace

    Adaptable, facile à charger

    • Élimine 99,9 % des bactéries
    • Stérilise en 6 minutes
    • Peut contenir 6 biberons Philips Avent
    • Design ajustable 3 en 1
    Conception de stérilisateur modulaire 3 en 1

    Conception de stérilisateur modulaire 3 en 1

    La conception modulaire unique du stérilisateur est facilement ajustable à vos différents biberons et accessoires et permet un positionnement simplifié. Le chargement et le déchargement sont ainsi rendus pratiques et l'espace occupé dans votre cuisine est réduit.

    Contenu stérile jusqu'à 24 heures si le couvercle n'est pas soulevé

    Contenu stérile jusqu'à 24 heures si le couvercle n'est pas soulevé

    Le stérilisateur maintient son contenu (biberons, tire-laits, etc.) stérile jusqu'à 24 heures si le couvercle n'est pas soulevé.

    Conception grand format

    Conception grand format

    Peut contenir jusqu'à 6 biberons Philips Avent Classiques et Naturels de 330 ml (11 oz) à stériliser en une seule fois.

    Stérilise biberons, tire-laits et accessoires de différents types

    Le stérilisateur convient aux biberons à col standard et à col large, ainsi qu'à d'autres articles de puériculture tels que les tire-laits et autres accessoires.

    Spécificités Techniques

    • Alimentation

      Tension
      220-240  volt

    • Spécificités techniques

      Consommation électrique
      650  W
      Tension
      50-60 Hz
      Classe de sécurité
      Classe 1

    • Poids et dimensions

      Dimensions
      290 x 160 x 350 (l x P x H)  millimètre
      Poids
      1,5  kg

    • Pays d'origine

      Fabriqué en
      Turquie

    • Matériau

      Polypropylène
      Oui

    • Inclus

      Pinces
      1  Pièce(s)
      Stérilisateur électrique à vapeur
      1 unité

    • Compatibilité

      Compatible avec la gamme Philips Avent
      Oui

    • Étapes de développement

      Étape
      0 à 6 mois

    Badge-D2C

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