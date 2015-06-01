SCF284/03
Stérilisation pratique et efficace
Grâce à sa taille ajustable, le stérilisateur électrique à vapeur Philips Avent 3 en 1 prend un minimum de place dans votre cuisine tout en étant parfaitement adapté aux éléments à stériliser, et ce qu'il soit entièrement rempli, ou qu'il ne contienne que quelques objets de petite taille.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
La conception modulaire unique du stérilisateur est facilement ajustable à vos différents biberons et accessoires et permet un positionnement simplifié. Le chargement et le déchargement sont ainsi rendus pratiques et l'espace occupé dans votre cuisine est réduit.
Le stérilisateur maintient son contenu (biberons, tire-laits, etc.) stérile jusqu'à 24 heures si le couvercle n'est pas soulevé.
Peut contenir jusqu'à 6 biberons Philips Avent Classiques et Naturels de 330 ml (11 oz) à stériliser en une seule fois.
Le stérilisateur convient aux biberons à col standard et à col large, ainsi qu'à d'autres articles de puériculture tels que les tire-laits et autres accessoires.
Alimentation
Spécificités techniques
Poids et dimensions
Pays d'origine
Matériau
Inclus
Compatibilité
Étapes de développement
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.