Stérilisation pratique et efficace

Grâce à sa taille ajustable, le stérilisateur électrique à vapeur Philips Avent 3 en 1 prend un minimum de place dans votre cuisine tout en étant parfaitement adapté aux éléments à stériliser, et ce qu'il soit entièrement rempli, ou qu'il ne contienne que quelques objets de petite taille.