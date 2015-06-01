SCD138/60
Sac à dos élégant, confortable à porter
Conçu pour garder à portée de main le nécessaire pour le change lorsque vous êtes en sortie avec votre bébé. Modèle confortable et léger, avec bandoulières matelassées et aérées. Facile à organiser, avec accès simple et rapide aux principaux compartiments.Voir tous les avantages
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La poche isotherme en Thinsulate™ 3M permet de conserver deux biberons Avent d'eau chaude (préalablement bouillie) ou du lait infantile ou maternel frais pendant plusieurs heures.
Parfait pour les sorties ou les journées à l'extérieur
Accès simple et rapide aux principaux compartiments.
Grand matelas à langer amovible et sac à linge avec cordon.
Pays d'origine
Inclus
Étapes de développement
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