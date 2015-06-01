Termes recherchés

  • Sac à dos élégant, confortable à porter Sac à dos élégant, confortable à porter Sac à dos élégant, confortable à porter

    Philips Avent Sac à dos Avent

    SCD138/60

    Sac à dos élégant, confortable à porter

    Conçu pour garder à portée de main le nécessaire pour le change lorsque vous êtes en sortie avec votre bébé. Modèle confortable et léger, avec bandoulières matelassées et aérées. Facile à organiser, avec accès simple et rapide aux principaux compartiments.

    Voir tous les avantages

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    Philips Avent Sac à dos Avent

    Produits similaires

    Afficher tous les Non attribué

    Sac à dos élégant, confortable à porter

    Sac à dos léger et élégant

    • Noire
    Garde les biberons chauds ou froids

    Garde les biberons chauds ou froids

    La poche isotherme en Thinsulate™ 3M permet de conserver deux biberons Avent d'eau chaude (préalablement bouillie) ou du lait infantile ou maternel frais pendant plusieurs heures.

    Design sobre, raffiné et pratique

    Design sobre, raffiné et pratique

    Parfait pour les sorties ou les journées à l'extérieur

    En nylon léger et facile à nettoyer

    En nylon léger et facile à nettoyer

    Facile à organiser

    Accès simple et rapide aux principaux compartiments.

    Permet de garder le nécessaire à langer sous la main

    Grand matelas à langer amovible et sac à linge avec cordon.

    Spécificités Techniques

    • Pays d'origine

      Chine
      Oui

    • Inclus

      BackPack
      1  Pièce(s)
      Matelas à langer
      1  Pièce(s)
      Sac à linge
      1  Pièce(s)
      Pochette amovible sur bretelle
      1  Pièce(s)

    • Étapes de développement

      Étape
      • 6-12 mois
      • 0 à 6 mois

    Badge-D2C

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

    Produits suggérés

    Produits récemment consultés

    Enregistrer

    Abonnez-vous à notre newsletter

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.