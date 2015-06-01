SCF135/06
Idéal en voyage
Cette unité contient 3 portions mesurées de lait en poudre dans des compartiments séparés. Il suffit de verser la poudre dans le biberon d'eau préalablement bouillie. Les sections intérieures s'enlèvent pour faire un bol ou un contenant.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
La partie intérieure peut être retirée pour que l'article soit transformé en petite tasse pratique
Le doseur de lait en poudre Philips Avent contient 3 doses prémesurées, ce qui en fait l'accessoire idéal pour vos sorties.
Toutes les pièces peuvent être stérilisées, peuvent être utilisées au four à micro-ondes et sont lavables au lave-vaisselle pour un nettoyage rapide et facile
Matériau
Inclus
Étapes de développement
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