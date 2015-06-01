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    Philips Avent Doseur de lait en poudre

    SCF135/06

    Idéal en voyage

    Cette unité contient 3 portions mesurées de lait en poudre dans des compartiments séparés. Il suffit de verser la poudre dans le biberon d'eau préalablement bouillie. Les sections intérieures s'enlèvent pour faire un bol ou un contenant.

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    Philips Avent Doseur de lait en poudre

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    Idéal en voyage

    Sans BPA

    • 3 doses
    La partie intérieure peut être retirée

    La partie intérieure peut être retirée

    La partie intérieure peut être retirée pour que l'article soit transformé en petite tasse pratique

    Peut contenir assez de poudre pour trois préparations de 260 ml (9 oz)

    Peut contenir assez de poudre pour trois préparations de 260 ml (9 oz)

    Le doseur de lait en poudre Philips Avent contient 3 doses prémesurées, ce qui en fait l'accessoire idéal pour vos sorties.

    Doseur pouvant être stérilisé, réchauffable au four à micro-ondes et lavable au lave-vaisselle

    Toutes les pièces peuvent être stérilisées, peuvent être utilisées au four à micro-ondes et sont lavables au lave-vaisselle pour un nettoyage rapide et facile

    Spécificités Techniques

    • Matériau

      0 % BPA*
      Oui

    • Inclus

      Doseur de lait en poudre
      1  Pièce(s)

    • Étapes de développement

      Étape
      • 0 à 6 mois
      • 0 à 6 mois

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