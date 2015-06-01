SCF690/17
Idéal pour l'allaitement mixte
Notre nouveau biberon rend l'allaitement plus naturel, pour bébé et pour vous. Les alvéoles de confort uniques de la tétine permettent au bébé de téter comme au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon.Voir tous les avantages
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La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.
Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.
Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.
Grâce à sa forme unique, ce biberon est facile à tenir quel qu'en soit le sens, pour un maximum de confort, même pour les petites mains de votre enfant.
Le large goulot du biberon facilite le remplissage et le nettoyage. Le biberon ne comporte que quelques pièces pour un assemblage simple et rapide.
Le biberon Natural Philips Avent est en polypropylène et ne contient pas de BPA.*
Depuis 1984, Philips Avent conçoit et fabrique des produits qui s'inspirent de la nature et qui ont été développés suite à des recherches et des tests cliniques de grande ampleur.
Le biberon Natural Philips Avent est compatible avec toute la gamme Philips Avent, à l'exception des poignées de tasse et des biberons Classic. Nous vous conseillons d'utiliser uniquement les biberons Natural avec les tétines Natural.
Le biberon Natural Philips Avent est disponible en 4 tailles : 60 ml, 125 ml, 260 ml et 330 ml. Les biberons sont disponibles individuellement et par lots.
Design
Matériau
Inclus
Facile d'utilisation
Biberon
Fonctions
Étapes de développement
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