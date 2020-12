Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*

Notre gamme Classic a fait l'objet d'améliorations, pour une tétée encore plus agréable. Le système anti-coliques cliniquement prouvé est désormais intégré à la tétine, ce qui rend le biberon encore plus facile à nettoyer et à assembler. Voir tous les avantages