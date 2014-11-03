Il a été constaté qu'à l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent souffraient moins de coliques que les bébés nourris avec un biberon ordinaire. Il a été constaté qu'à l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent étaient moins irritables que ceux nourris avec un biberon d'une autre marque connue.