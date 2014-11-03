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SCF564/62
Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*
Notre gamme Classic a fait l'objet d'améliorations, pour une tétée encore plus agréable. Le système anti-coliques cliniquement prouvé est désormais intégré à la tétine, ce qui rend le biberon encore plus facile à nettoyer et à assembler.
2 biberons
260 ml
Tétine à débit lent
1 mois et +
Grâce à sa forme unique, ce biberon est facile à tenir quel qu'en soit le sens, pour un maximum de confort, même pour les petites mains de votre enfant.
Contrairement à d'autres biberons, le système anti-coliques cliniquement prouvé est désormais intégré à la tétine, ce qui facilite l'assemblage du biberon. Pendant que votre bébé tète, la valve exclusive de la tétine s'ouvre pour laisser l'air pénétrer dans le biberon et non dans l'estomac de bébé.
Conformément à la réglementation en vigueur, le biberon Classic+ Philips Avent est fabriqué sans BPA (polypropylène).
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
Il a été constaté qu'à l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent souffraient moins de coliques que les bébés nourris avec un biberon ordinaire. Il a été constaté qu'à l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent étaient moins irritables que ceux nourris avec un biberon d'une autre marque connue.