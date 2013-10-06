Termes recherchés

  • Nettoyage facile des produits de puériculture Nettoyage facile des produits de puériculture Nettoyage facile des produits de puériculture

    Philips Avent Goupillon pour biberon et tétine

    SCF145/07

    Nettoyage facile des produits de puériculture

    Grâce à sa brosse recourbée et à son extrémité de manche moulée, le goupillon Philips Avent est spécialement conçu pour nettoyer efficacement tous les types de biberons, tétines et autres accessoires. Les brins serrés et résistants nettoient sans rayer.

    Voir tous les avantages

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    Philips Avent Goupillon pour biberon et tétine

    Produits similaires

    Afficher tous les Biberons Natural

    Nettoyage facile des produits de puériculture

    Goupillon Avent

    • Accessoires pour biberons
    Ce goupillon de nettoyage pour biberons et tétines est dépourvu de BPA*.

    Ce goupillon de nettoyage pour biberons et tétines est dépourvu de BPA*.

    Ce goupillon de nettoyage pour biberons et tétines est fabriqué dans un matériau dépourvu de BPA*.

    Goupillon avec tête de brosse recourbée pour un nettoyage facile

    Goupillon avec tête de brosse recourbée pour un nettoyage facile

    Brosse à tête recourbée et manche moulé pour le nettoyage méticuleux de tous les biberons à col large, tétines et accessoires d'alimentation.

    Résistant au lave-vaisselle

    Le goupillon de nettoyage pour biberons et tétines est lavable au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.

    Poils très serrés les uns contre les autres qui assurent un nettoyage minutieux sur la durée

    Les poils très serrés les uns contre les autres durent longtemps et permettent de nettoyer minutieusement tous vos biberons, tétines et autres accessoires d'allaitement.

    Suspendez le goupillon pour un rangement facile

    Suspendez le goupillon pour un rangement et un séchage faciles

    Pas de risque de rayures ou de dommages pour les biberons ou les tétines

    Les poils doux très serrés les uns contre les autres ne risquent pas de rayer ou d'endommager vos biberons ou vos tétines.

    Conception unique du manche et de l'embout

    Brosse à tête recourbée et manche moulé pour le nettoyage méticuleux de tous vos biberons à col large. L'extrémité courbée vous permet de nettoyer l'intérieur des tétines.

    Spécificités Techniques

    • Matériau

      0 % BPA*
      Oui

    • Inclus

      Goupillon pour biberon et tétine
      1  Pièce(s)

    • Étapes de développement

      Étape
      0 à 6 mois

    Badge-D2C

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

    Produits suggérés

    Produits récemment consultés

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.