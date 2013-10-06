SCF145/07
Nettoyage facile des produits de puériculture
Grâce à sa brosse recourbée et à son extrémité de manche moulée, le goupillon Philips Avent est spécialement conçu pour nettoyer efficacement tous les types de biberons, tétines et autres accessoires. Les brins serrés et résistants nettoient sans rayer.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Ce goupillon de nettoyage pour biberons et tétines est fabriqué dans un matériau dépourvu de BPA*.
Brosse à tête recourbée et manche moulé pour le nettoyage méticuleux de tous les biberons à col large, tétines et accessoires d'alimentation.
Le goupillon de nettoyage pour biberons et tétines est lavable au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.
Les poils très serrés les uns contre les autres durent longtemps et permettent de nettoyer minutieusement tous vos biberons, tétines et autres accessoires d'allaitement.
Suspendez le goupillon pour un rangement et un séchage faciles
Les poils doux très serrés les uns contre les autres ne risquent pas de rayer ou d'endommager vos biberons ou vos tétines.
Brosse à tête recourbée et manche moulé pour le nettoyage méticuleux de tous vos biberons à col large. L'extrémité courbée vous permet de nettoyer l'intérieur des tétines.
Matériau
Inclus
Étapes de développement
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