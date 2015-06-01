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Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*
Notre tétine Anti-colic est conçue pour une tétée ininterrompue. L'air est dirigé vers le biberon, et non dans l'estomac de bébé. Sa texture rainurée évite l'écrasement de la tétine, et réduit les interruptions de tétée pour plus de confort.Voir tous les avantages
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Notre valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, afin de réduire le risque de coliques et d'inconfort. Lorsque votre bébé tète, la valve intégrée à la tétine fléchit pour que l'air pénètre jusqu'au fond du biberon afin d'éviter les vides d'air. Ainsi, l'air reste dans le biberon au lieu d'être ingéré par le bébé, ce qui atténue le risque de coliques et d'inconfort.
Le biberon Philips Avent Anti-colic diminue l'irritabilité. Les bébés nourris au biberon Philips Avent Anti-colic voient leur irritabilité réduite de 60 % la nuit, par rapport aux bébés nourris avec un biberon anti-coliques concurrent.*
La tétine bénéficie d'une forme favorisant une bonne succion et sa texture rainurée évite qu'elle ne s'écrase, pour une tétée confortable et ininterrompue.
La gamme de biberons Anti-colic Philips Avent offre différents débits de tétine, selon la maturité de votre bébé. Notez que les âges suggérés sont approximatifs puisque les bébés évoluent à des rythmes différents. Toutes les tétines sont disponibles par lots de deux avec les débits suivants : nouveau-né, lent, moyen, rapide, variable et liquides épaissis.
Cette tétine Philips Avent Anti-colic est fabriquée avec des matériaux 0 % BPA (silicone).
Mélangez et utilisez selon vos besoins les pièces de tire-lait, biberons et tasses pour créer votre produit idéal !
Tétine
Matériau
Inclus
Fonctions
Étapes de développement
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