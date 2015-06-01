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    Philips Avent Tétine Anti-colic

    SCF633/27

    Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*

    Notre tétine Anti-colic est conçue pour une tétée ininterrompue. L'air est dirigé vers le biberon, et non dans l'estomac de bébé. Sa texture rainurée évite l'écrasement de la tétine, et réduit les interruptions de tétée pour plus de confort.

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    Philips Avent Tétine Anti-colic

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    Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*

    • 2 pièces
    • Tétine à débit moyen
    • 3 mois et +
    Cliniquement prouvé : la valve anti-coliques atténue le risque de coliques*

    Cliniquement prouvé : la valve anti-coliques atténue le risque de coliques*

    Notre valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, afin de réduire le risque de coliques et d'inconfort. Lorsque votre bébé tète, la valve intégrée à la tétine fléchit pour que l'air pénètre jusqu'au fond du biberon afin d'éviter les vides d'air. Ainsi, l'air reste dans le biberon au lieu d'être ingéré par le bébé, ce qui atténue le risque de coliques et d'inconfort.

    60 % d'irritabilité en moins la nuit*

    60 % d'irritabilité en moins la nuit*

    Le biberon Philips Avent Anti-colic diminue l'irritabilité. Les bébés nourris au biberon Philips Avent Anti-colic voient leur irritabilité réduite de 60 % la nuit, par rapport aux bébés nourris avec un biberon anti-coliques concurrent.*

    Sa texture rainurée évite l'écrasement de la tétine, pour une tétée ininterrompue

    Sa texture rainurée évite l'écrasement de la tétine, pour une tétée ininterrompue

    La tétine bénéficie d'une forme favorisant une bonne succion et sa texture rainurée évite qu'elle ne s'écrase, pour une tétée confortable et ininterrompue.

    Différents débits de tétine disponibles

    Différents débits de tétine disponibles

    La gamme de biberons Anti-colic Philips Avent offre différents débits de tétine, selon la maturité de votre bébé. Notez que les âges suggérés sont approximatifs puisque les bébés évoluent à des rythmes différents. Toutes les tétines sont disponibles par lots de deux avec les débits suivants : nouveau-né, lent, moyen, rapide, variable et liquides épaissis.

    Cette tétine contient 0 % de BPA

    Cette tétine contient 0 % de BPA

    Cette tétine Philips Avent Anti-colic est fabriquée avec des matériaux 0 % BPA (silicone).

    Gamme de produits compatibles, du tire-lait à la tasse.

    Gamme de produits compatibles, du tire-lait à la tasse.

    Mélangez et utilisez selon vos besoins les pièces de tire-lait, biberons et tasses pour créer votre produit idéal !

    Spécificités Techniques

    • Tétine

      Vitesse du débit
      Moyen

    • Matériau

      Tétine
      • Silicone
      • 0 % BPA

    • Inclus

      Tétine
      2 pièces

    • Fonctions

      Facile d'utilisation
      • Facile à nettoyer et à assembler
      • conception anti-fuites
      Tétine
      Succion facilitée, texture rainurée évitant l'écrasement de la tétine, système anti-coliques prouvé
      Valve anti-coliques
      Conçue pour réduire l'ingestion d'air

    • Étapes de développement

      Étape
      0 à 6 mois

    Badge-D2C

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    • À l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent souffraient moins de coliques et d'irritabilité nocturne que ceux nourris avec un biberon concurrent.
    • Il a été prouvé que la conception de la tétine évitait son écrasement, et par conséquent l'ingestion d'air et les interruptions de tétée qui lui sont associées.
    • Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Elles créent une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit notamment par des pleurs et de l'agitation.
    • 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011
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