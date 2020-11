Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*

Notre tétine Anti-colic est conçue pour une tétée ininterrompue. L'air est dirigé vers le biberon, et non dans l'estomac de bébé. Sa texture rainurée évite l'écrasement de la tétine, et réduit les interruptions de tétée pour plus de confort. Voir tous les avantages