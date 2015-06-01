SCF149
Séchage propre et ordonné
Le plateau de séchage Philips Avent a été imaginé pour faire sécher les biberons et accessoires de bébé de façon propre et ordonnée. Grâce à sa conception flexible, son plateau égouttoir amovible et ses dimensions permettant d'accueillir n'importe quelle taille de biberon, il répondra à tous vos besoins quotidiens de séchage.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Concept ouvert permettant à l'air de circuler librement et à l'eau de s'évaporer facilement pour un séchage optimal
Plateau égouttoir amovible pour une élimination facile de l'eau et un séchage propre
Contient tous les produits pour alimenter votre bébé chaque jour (8 biberons, un tire-lait et des suces). Convient pour toutes les tailles de biberons (jusqu'à 330 ml/11 oz).
Vous aide à sécher les produits destinés à l'alimentation de votre enfant de manière organisée. Remplissage facile grâce à une conception modulable qui s'adapte aux besoins de votre bébé.
Design
Matériau
Inclus
Fonctions
Étapes de développement
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