Termes recherchés

  • Séchage propre et ordonné Séchage propre et ordonné Séchage propre et ordonné

    Philips Avent Plateau égouttoir

    SCF149

    Séchage propre et ordonné

    Le plateau de séchage Philips Avent a été imaginé pour faire sécher les biberons et accessoires de bébé de façon propre et ordonnée. Grâce à sa conception flexible, son plateau égouttoir amovible et ses dimensions permettant d'accueillir n'importe quelle taille de biberon, il répondra à tous vos besoins quotidiens de séchage.

    Voir tous les avantages

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    Philips Avent Plateau égouttoir

    Produits similaires

    Afficher tous les Biberons Natural

    Séchage propre et ordonné

    • Plateau égouttoir amovible
    Concept ouvert permettant à l'air de circuler librement

    Concept ouvert permettant à l'air de circuler librement

    Concept ouvert permettant à l'air de circuler librement et à l'eau de s'évaporer facilement pour un séchage optimal

    Plateau égouttoir amovible pour une élimination facile de l'eau

    Plateau égouttoir amovible pour une élimination facile de l'eau

    Plateau égouttoir amovible pour une élimination facile de l'eau et un séchage propre

    Convient pour toutes les tailles de biberons : peut contenir 8 biberons, un tire-lait et des suces

    Convient pour toutes les tailles de biberons : peut contenir 8 biberons, un tire-lait et des suces

    Contient tous les produits pour alimenter votre bébé chaque jour (8 biberons, un tire-lait et des suces). Convient pour toutes les tailles de biberons (jusqu'à 330 ml/11 oz).

    Remplissage facile grâce à une conception flexible

    Remplissage facile grâce à une conception flexible

    Vous aide à sécher les produits destinés à l'alimentation de votre enfant de manière organisée. Remplissage facile grâce à une conception modulable qui s'adapte aux besoins de votre bébé.

    Spécificités Techniques

    • Design

      Compatible lave-vaisselle
      Oui
      Montage facile
      Oui
      Remplissage facile
      Oui

    • Matériau

      Polypropylène (PP)
      Oui

    • Inclus

      Égouttoir
      1  Pièce(s)

    • Fonctions

      Bac d'égouttement amovible
      Élimination facile de l'excédent d'eau
      Design adaptable
      Ajustable aux besoins de bébé
      Grande capacité
      Biberons, tire-lait, suces
      Séchage hygiénique
      Conception ouverte pour un séchage optimal

    • Étapes de développement

      Étape
      0 à 24 mois

    Badge-D2C

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

    Produits suggérés

    Produits récemment consultés

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.