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    Philips Avent Biberon en verre Natural

    SCF673/17

    Idéal pour l'allaitement mixte

    Notre biberon en verre Natural rend la tétée plus naturelle, pour bébé et pour vous. Les alvéoles de la tétine imitent la forme du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon.

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    Philips Avent Biberon en verre Natural

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    Idéal pour l'allaitement mixte

    Tétée naturelle

    • 1 biberon
    • 240 ml
    • Tétine à débit lent
    • 1 mois et +
    Résistant à la chaleur

    Résistant à la chaleur

    Le biberon en verre Natural résiste à la chaleur et aux chocs thermiques. Vous pouvez donc le placer au réfrigérateur, le chauffer et le stériliser.

    Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

    Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

    La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.

    Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

    Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

    Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.

    Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

    Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

    Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.

    Facile à utiliser et à nettoyer, simple et rapide à assembler

    Facile à utiliser et à nettoyer, simple et rapide à assembler

    Le large goulot du biberon facilite le remplissage et le nettoyage. Le biberon ne comporte que quelques pièces pour un assemblage simple et rapide.

    Ce biberon contient 0 % de BPA*

    Ce biberon contient 0 % de BPA*

    Les matériaux utilisés (verre, polypropylène et silicone) pour le biberon Natural Philips Avent ne contiennent pas de BPA.*

    Verre de qualité pharmaceutique

    Verre borosilicaté de qualité supérieure garantissant une qualité et une pureté inégalées.

    Compatible avec la gamme Philips Avent

    Le biberon Natural Philips Avent est compatible avec toute la gamme Philips Avent, à l'exception des poignées de tasse et des biberons Classic. Nous vous conseillons d'utiliser uniquement les biberons Natural avec les tétines Natural.

    Spécificités Techniques

    • Design

      Design du biberon
      • Forme ergonomique
      • Col large

    • Matériau

      Biberon
      • 0 % BPA*
      • Verre
      Tétine
      • Silicone
      • Sans BPA*
      0 % BPA*
      Biberon en verre borosilicaté de type 1 ; tétine en silicone ; bague d'adaptation en PP (polypropylène)

    • Inclus

      Biberon
      1  Pièce(s)

    • Facile d'utilisation

      Facile d'utilisation
      • Facile à assembler
      • Facile à nettoyer
      • Facile à tenir
      • Compatible avec le lave-vaisselle et le micro-ondes

    • Biberon

      Matériau
      Sans BPA*
      Capacité
      240 ml

    • Fonctions

      Tétée
      Alternez facilement l'allaitement au sein et au biberon
      Tétine
      • Alvéoles de confort uniques
      • Système anti-coliques perfectionné
      • Tétine ultra-douce et souple
      • Tétée naturelle

    • Étapes de développement

      Étape
      0-12 mois

    • Dimensions et poids

      Dimensions
      Hauteur : 8,7 cm ; diamètre : 6,6 cm
      Poids
      1 biberon : 14,67 g

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    • 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011
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