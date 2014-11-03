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Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*
Notre gamme Classic a fait l'objet d'améliorations, pour une tétée encore plus agréable. Le système anti-coliques cliniquement prouvé est désormais intégré à la tétine, ce qui rend le biberon encore plus facile à nettoyer et à assembler.Voir tous les avantages
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Grâce à sa forme unique, ce biberon est facile à tenir quel qu'en soit le sens, pour un maximum de confort, même pour les petites mains de votre enfant.
Contrairement à d'autres biberons, le système anti-coliques cliniquement prouvé est désormais intégré à la tétine, ce qui facilite l'assemblage du biberon. Pendant que votre bébé tète, la valve exclusive de la tétine s'ouvre pour laisser l'air pénétrer dans le biberon et non dans l'estomac de bébé.
Le biberon Classic+ Philips Avent est compatible avec la plupart des produits de la gamme Philips Avent. Nous vous recommandons d'utiliser uniquement les biberons Classic+ avec les tétines Classic+.
Le nouveau biberon Classic+ ne compte que 4 pièces, pour un assemblage simple et rapide.
Avec ses 4 pièces, son large goulot et ses angles arrondis, notre biberon est facile et rapide à nettoyer à la perfection. Ayez l'esprit tranquille : votre biberon est vraiment propre en un clin d'œil.
Le sommeil et l'alimentation sont vitaux pour le bien-être et la santé de votre bébé. Une étude clinique a été réalisée pour déterminer si la forme du biberon influence le « comportement de bébé ». Cette dernière a montré que les biberons Classic Philips Avent diminuent de façon significative l'irritabilité de bébé de 28 minutes par jour en moyenne par rapport aux bébés nourris avec un biberon concurrent (46 min contre 74 min, p=0,05). Ceci est particulièrement vrai la nuit.*
La gamme Classic+ Philips Avent offre différents débits de tétine, selon la maturité de votre bébé. Notez que les âges suggérés sont approximatifs puisque les bébés évoluent à des rythmes différents. Toutes les tétines sont disponibles par lots de deux avec les débits suivants : nouveau-né, lent, moyen, rapide, variable.
Conformément à la réglementation en vigueur, le biberon Classic+ Philips Avent est fabriqué sans BPA (polypropylène).
Le nouveau biberon Classic+ est conçu pour éviter les fuites, pour une tétée réellement agréable.
Design
Matériau
Inclus
Facile d'utilisation
Biberon
Fonctions
Étapes de développement
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