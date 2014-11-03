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  • Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort* Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort* Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*

    Philips Avent Biberon Classic+

    SCF565/62

    Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*

    Notre gamme Classic a fait l'objet d'améliorations, pour une tétée encore plus agréable. Le système anti-coliques cliniquement prouvé est désormais intégré à la tétine, ce qui rend le biberon encore plus facile à nettoyer et à assembler.

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    Philips Avent Biberon Classic+

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    Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*

    Facile à nettoyer pour une hygiène parfaite

    • 2 biberons
    • 260 ml
    • Tétine à débit lent
    • 1 mois et +
    Forme ergonomique pour une prise en main facile

    Forme ergonomique pour une prise en main facile

    Grâce à sa forme unique, ce biberon est facile à tenir quel qu'en soit le sens, pour un maximum de confort, même pour les petites mains de votre enfant.

    Cliniquement prouvé : le système anti-coliques atténue le risque de coliques*

    Cliniquement prouvé : le système anti-coliques atténue le risque de coliques*

    Contrairement à d'autres biberons, le système anti-coliques cliniquement prouvé est désormais intégré à la tétine, ce qui facilite l'assemblage du biberon. Pendant que votre bébé tète, la valve exclusive de la tétine s'ouvre pour laisser l'air pénétrer dans le biberon et non dans l'estomac de bébé.

    Compatible avec la gamme Philips Avent

    Compatible avec la gamme Philips Avent

    Le biberon Classic+ Philips Avent est compatible avec la plupart des produits de la gamme Philips Avent. Nous vous recommandons d'utiliser uniquement les biberons Classic+ avec les tétines Classic+.

    Nombre de pièces réduit, pour un assemblage simple et rapide

    Nombre de pièces réduit, pour un assemblage simple et rapide

    Le nouveau biberon Classic+ ne compte que 4 pièces, pour un assemblage simple et rapide.

    Large goulot et nombre de pièces réduit, pour un nettoyage facile

    Large goulot et nombre de pièces réduit, pour un nettoyage facile

    Avec ses 4 pièces, son large goulot et ses angles arrondis, notre biberon est facile et rapide à nettoyer à la perfection. Ayez l'esprit tranquille : votre biberon est vraiment propre en un clin d'œil.

    Diminue l'irritabilité de bébé, surtout la nuit

    Diminue l'irritabilité de bébé, surtout la nuit

    Le sommeil et l'alimentation sont vitaux pour le bien-être et la santé de votre bébé. Une étude clinique a été réalisée pour déterminer si la forme du biberon influence le « comportement de bébé ». Cette dernière a montré que les biberons Classic Philips Avent diminuent de façon significative l'irritabilité de bébé de 28 minutes par jour en moyenne par rapport aux bébés nourris avec un biberon concurrent (46 min contre 74 min, p=0,05). Ceci est particulièrement vrai la nuit.*

    Différents débits de tétine disponibles

    Différents débits de tétine disponibles

    La gamme Classic+ Philips Avent offre différents débits de tétine, selon la maturité de votre bébé. Notez que les âges suggérés sont approximatifs puisque les bébés évoluent à des rythmes différents. Toutes les tétines sont disponibles par lots de deux avec les débits suivants : nouveau-né, lent, moyen, rapide, variable.

    0 % BPA

    Conformément à la réglementation en vigueur, le biberon Classic+ Philips Avent est fabriqué sans BPA (polypropylène).

    Anti-fuites, pour une tétée agréable

    Le nouveau biberon Classic+ est conçu pour éviter les fuites, pour une tétée réellement agréable.

    Spécificités Techniques

    • Design

      Design du biberon
      • Forme ergonomique
      • Col large

    • Matériau

      Biberon
      • Polypropylène
      • 0 % BPA*
      Tétine
      • Sans BPA*
      • Silicone

    • Inclus

      Biberon
      2  Pièce(s)

    • Facile d'utilisation

      Facile d'utilisation
      • Facile à assembler
      • Facile à nettoyer
      • Facile à tenir
      • Compatible avec le lave-vaisselle et le micro-ondes

    • Biberon

      Capacité
      260 ml
      Matériau
      Sans BPA*

    • Fonctions

      Facile d'utilisation
      • Facile à nettoyer et à assembler
      • antifuite
      Cliniquement prouvé
      Effet anti-coliques cliniquement prouvé
      Tétine
      • Fléchit au rythme de la tétée
      • Tétée facile
      • Système anti-coliques prouvé

    • Étapes de développement

      Étape
      0-12 mois

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    • Il a été constaté qu'à l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent souffraient moins de coliques que les bébés nourris avec un biberon ordinaire. Il a été constaté qu'à l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent étaient moins irritables que ceux nourris avec un biberon d'une autre marque connue.
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