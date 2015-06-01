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Idéal pour l'allaitement mixte
Notre biberon en verre Natural rend la tétée plus naturelle, pour bébé et pour vous. Les alvéoles de la tétine imitent la forme du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon.Voir tous les avantages
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Le biberon en verre Natural résiste à la chaleur et aux chocs thermiques. Vous pouvez donc le placer au réfrigérateur, le chauffer et le stériliser.
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.
Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.
Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.
Le large goulot du biberon facilite le remplissage et le nettoyage. Le biberon ne comporte que quelques pièces pour un assemblage simple et rapide.
Les matériaux utilisés (verre, polypropylène et silicone) pour le biberon Natural Philips Avent ne contiennent pas de BPA.*
Verre borosilicaté de qualité supérieure garantissant une qualité et une pureté inégalées.
Le biberon Natural Philips Avent est compatible avec toute la gamme Philips Avent, à l'exception des poignées de tasse et des biberons Classic. Nous vous conseillons d'utiliser uniquement les biberons Natural avec les tétines Natural.
Design
Matériau
Inclus
Facile d'utilisation
Biberon
Fonctions
Étapes de développement
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