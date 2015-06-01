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    Philips Avent Biberon Natural

    SCF627/17

    Le biberon naturel comme le sein maternel

    Notre nouveau biberon rend l'allaitement plus naturel, pour bébé et pour vous. Les alvéoles de confort uniques de la tétine permettent au bébé de téter comme au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon.

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    Philips Avent Biberon Natural

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    Le biberon naturel comme le sein maternel

    Tétine à alvéoles Avent

    • 1 biberon
    • 260 ml
    • Tétine à débit lent
    • 1 mois et +
    Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

    Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

    Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.

    Compatible avec la gamme Natural Philips Avent

    Compatible avec la gamme Natural Philips Avent

    Le biberon Natural Philips Avent est compatible avec toute la gamme Philips Avent, à l'exception des biberons Classic et des poignées de tasse. Nous vous conseillons d'utiliser uniquement les biberons Natural avec les tétines Natural.

    Forme ergonomique pour un confort maximal

    Forme ergonomique pour un confort maximal

    Grâce à sa forme unique, ce biberon est facile à tenir quel qu'en soit le sens, pour un maximum de confort, même pour les petites mains de votre enfant.

    Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

    Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

    La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.

    Facile à utiliser et à nettoyer, simple et rapide à assembler

    Facile à utiliser et à nettoyer, simple et rapide à assembler

    Le large goulot du biberon facilite le remplissage et le nettoyage. Le biberon ne comporte que quelques pièces pour un assemblage simple et rapide.

    Ce biberon contient 0 % de BPA*

    Ce biberon contient 0 % de BPA*

    Le biberon Natural Philips Avent est en polypropylène et ne contient pas de BPA.*

    Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

    Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

    Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.

    Disponible en différentes tailles

    Le biberon Natural Philips Avent est disponible en 4 tailles : 60 ml, 125 ml, 260 ml et 330 ml. Les biberons sont disponibles individuellement et par lots.

    Spécificités Techniques

    • Design

      Design du biberon
      • Forme ergonomique
      • Col large
      • Décoration

    • Matériau

      Biberon
      • Polypropylène
      • 0 % BPA*
      Tétine
      • Silicone
      • Sans BPA*

    • Inclus

      Biberon
      1  Pièce(s)

    • Facile d'utilisation

      Utilisation du biberon
      • Prise en main facile
      • Facile à assembler
      • Facile à nettoyer

    • Biberon

      Matériau
      Sans BPA*
      Capacité
      9  Once

    • Fonctions

      Valve anti-coliques
      Système anticoliques perfectionné
      Tétée
      • Tétée naturelle
      • Alternez facilement l'allaitement au sein et au biberon
      Tétine
      • Alvéoles de confort uniques
      • Tétine très douce et flexible

    • Étapes de développement

      Étape
      0-12 mois

    Badge-D2C

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    • 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011
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