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  • Système de conservation Philips Avent pour un stockage facile Système de conservation Philips Avent pour un stockage facile Système de conservation Philips Avent pour un stockage facile

    Philips Avent VIA Système de conservation Avent

    SCF614/10

    Système de conservation Philips Avent pour un stockage facile

    Le système de conservation Philips Avent est un système de conservation polyvalent qui permet un gain de place. Il est conçu pour s'adapter à l'âge de votre bébé. Utilisez le même pot pour conserver du lait maternel et la purée de votre bébé. Compatible avec tous les tire-laits et tétines Philips Avent.

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    Philips Avent VIA Système de conservation Avent

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    Système de conservation Philips Avent pour un stockage facile

    Pot de conservation du lait

    • Couvercles
    Système avec couvercles vissables hermétiques

    Système avec couvercles vissables hermétiques

    Pour conserver et transporter en toute sécurité

    Parfait pour les déplacements

    Parfait pour les déplacements

    Idéal pour la conservation et le transport

    À utiliser avec les pots de conservation pour lait maternel Philips Avent

    Ces couvercles peuvent être utilisés avec les pots de conservation pour lait maternel Philips Avent.

    Stockez la nourriture de votre bébé

    Stockez le lait ou la purée de votre bébé dans les pots de conservation pour lait maternel Philips Avent. Placez-les au réfrigérateur ou au congélateur.

    Transportez la nourriture de votre bébé avec vous

    Idéal en déplacement. Vous pouvez facilement transporter la nourriture de votre bébé avec vous lorsque vous sortez.

    Spécificités Techniques

    • Pays d'origine

      Angleterre
      Oui

    • Matériau

      0 % BPA*
      Oui

    • Inclus

      Couvercle pour pot de conservation du lait
      10  Pièce(s)

    • Fonctions

      Aucune fuite
      Oui
      Couvercle vissable
      Oui

    • Étapes de développement

      Étape
      • 0 à 6 mois
      • 0 à 6 mois
      • 6-12 mois

    • Design compact

      Idéal pour les sorties
      Oui
      Superposable
      Oui
      Idéale en déplacement
      Oui

    Badge-D2C

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