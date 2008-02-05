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    Philips Avent Chauffe-biberon/Chauffe-repas électronique

    SCF260/22

    Réchauffe rapidement et en toute sécurité

    Le nouveau chauffe-biberon/chauffe-repas électronique permet de réchauffer rapidement les repas de bébé, facilement et en toute sécurité. La technologie électronique calcule automatiquement le temps qu'il faut pour réchauffer les aliments. Vous n'avez qu'à sélectionner quelques options au démarrage ; le chauffe-biberon fait le reste !

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    Philips Avent Chauffe-biberon/Chauffe-repas électronique

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    Réchauffe rapidement et en toute sécurité

    • 220-240 V
    Ultra-rapide, plusieurs options pour réchauffer

    Ultra-rapide, plusieurs options pour réchauffer

    Il vous suffit de choisir parmi les options, et la technologie électronique calcule la durée nécessaire au réchauffement progressif et homogène de la nourriture de votre bébé.

    Réchauffe uniformément, en toute sécurité

    Réchauffe uniformément, en toute sécurité

    Les repas sont réchauffés de manière homogène. L’arrêt automatique empêche tout risque de surchauffe.

    La technologie électronique : la réponse intelligente à vos besoins

    La technologie électronique : la réponse intelligente à vos besoins

    Les produits Philips Avent iQ, issus d'une technologie de pointe, sont intelligents et réactifs. Ils sont conçus pour vous simplifier les repas et les soins nécessaires à votre bébé.

    Vous indique quand le repas est prêt

    L’affichage numérique simple d'utilisation vous informe en continu.

    Idéal pour réchauffer tous les repas de bébé

    Idéal pour le lait et les repas de bébé sortant du réfrigérateur, du congélateur ou conservés à température ambiante. Convient aux biberons et pots Avent.**

    Spécificités Techniques

    • Alimentation

      Tension
      220 - 240  volt

    • Pays d'origine

      Angleterre
      Oui

    • Inclus

      Cuillère de sevrage
      1  Pièce(s)
      Chauffe-biberon/Chauffe-repas
      1  Pièce(s)
      Biberon Airflex (260 ml)
      1  Pièce(s)
      Tétine extra-souple débit lent
      1  Pièce(s)

    • Compatibilité

      Compatible avec :
      Biberons Philips Avent, tasses Magic et petits pots. Exception : non recommandé avec le biberon Philips Avent en PP semi-transparent de 330 ml.

    • Étapes de développement

      Étape
      • 0 à 6 mois
      • 6-12 mois

    Badge-D2C

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    • * Exception : non recommandé avec le biberon Philips Avent en PP semi-transparent de 330 ml.
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