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Réchauffe rapidement et en toute sécurité
Le nouveau chauffe-biberon/chauffe-repas électronique permet de réchauffer rapidement les repas de bébé, facilement et en toute sécurité. La technologie électronique calcule automatiquement le temps qu'il faut pour réchauffer les aliments. Vous n'avez qu'à sélectionner quelques options au démarrage ; le chauffe-biberon fait le reste !Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Il vous suffit de choisir parmi les options, et la technologie électronique calcule la durée nécessaire au réchauffement progressif et homogène de la nourriture de votre bébé.
Les repas sont réchauffés de manière homogène. L’arrêt automatique empêche tout risque de surchauffe.
Les produits Philips Avent iQ, issus d'une technologie de pointe, sont intelligents et réactifs. Ils sont conçus pour vous simplifier les repas et les soins nécessaires à votre bébé.
L’affichage numérique simple d'utilisation vous informe en continu.
Idéal pour le lait et les repas de bébé sortant du réfrigérateur, du congélateur ou conservés à température ambiante. Convient aux biberons et pots Avent.**
Alimentation
Pays d'origine
Inclus
Compatibilité
Étapes de développement
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