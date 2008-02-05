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    Philips Avent Stérilisateur électronique à vapeur

    SCF276/26

    Il fonctionne en continu, pour une tranquillité d'esprit

    Le stérilisateur électronique à vapeur Philips Avent fonctionne vite et en continu, gardant son contenu stérilisé jusqu'à ce que vous en ayez besoin dans votre journée, ce qui vous laisse du temps pour d'autres activités.

    Voir tous les avantages

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    Philips Avent Stérilisateur électronique à vapeur

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    Il fonctionne en continu, pour une tranquillité d'esprit

    Technologie avancée pour un contenu stérilisé pendant 24 heures

    • 220-240 V
    La technologie électronique : la réponse intelligente à vos besoins

    La technologie électronique : la réponse intelligente à vos besoins

    Les produits Philips Avent iQ, issus d'une technologie de pointe, sont intelligents et réactifs. Ils sont conçus pour vous simplifier les repas et les soins nécessaires à votre bébé.

    Contenu stérilisé jour et nuit

    Contenu stérilisé jour et nuit

    Garde son contenu stérilisé en reproduisant son cycle de façon continue pendant 24 heures. La fonction pause vous permet de retirer des éléments sans interrompre ce cycle.

    Affichage numérique, indiquant la progression du cycle

    Affichage numérique, indiquant la progression du cycle

    L’affichage numérique et les signaux sonores vous informent de la progression du cycle de stérilisation.

    Stérilise jusqu'à 6 biberons en 6 minutes environ

    Stérilise jusqu'à 6 biberons en 6 minutes environ

    Peut contenir jusqu'à 6 biberons Avent de 260 ml ou 2 tire-laits Philips Avent et leurs accessoires. Stérilise les articles en 6 minutes environ et garde le contenu stérilisé pendant 6 heures si le couvercle n’est pas soulevé.

    Stérilisation efficace

    Stérilisation efficace

    Basé sur le principe appliqué dans les hôpitaux, la chaleur intense de la vapeur favorise l'élimination des bactéries nocives.

    Retirez les articles quand vous le voulez

    Retirez les articles quand vous le voulez

    Spécificités Techniques

    • Alimentation

      Tension
      220 - 240  volt

    • Poids et dimensions

      Dimensions
      320 (H), 235 (l), 235 (L)  millimètre
      Poids
      1,609  kg

    • Pays d'origine

      Angleterre
      Oui

    • Inclus

      Pinces
      1  Pièce(s)
      Tétine extra-souple débit nouveau-né
      1  Pièce(s)
      Biberon Airflex (125 ml)
      1  Pièce(s)
      Tétine nouveau-né
      1  Pièce(s)
      Mesurette
      1  Pièce(s)
      Stérilisateur électronique iQ24 à vapeur
      1  Pièce(s)

    • Étapes de développement

      Étape
      0 à 6 mois

    Badge-D2C

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