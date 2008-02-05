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Il fonctionne en continu, pour une tranquillité d'esprit
Le stérilisateur électronique à vapeur Philips Avent fonctionne vite et en continu, gardant son contenu stérilisé jusqu'à ce que vous en ayez besoin dans votre journée, ce qui vous laisse du temps pour d'autres activités.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Les produits Philips Avent iQ, issus d'une technologie de pointe, sont intelligents et réactifs. Ils sont conçus pour vous simplifier les repas et les soins nécessaires à votre bébé.
Garde son contenu stérilisé en reproduisant son cycle de façon continue pendant 24 heures. La fonction pause vous permet de retirer des éléments sans interrompre ce cycle.
L’affichage numérique et les signaux sonores vous informent de la progression du cycle de stérilisation.
Peut contenir jusqu'à 6 biberons Avent de 260 ml ou 2 tire-laits Philips Avent et leurs accessoires. Stérilise les articles en 6 minutes environ et garde le contenu stérilisé pendant 6 heures si le couvercle n’est pas soulevé.
Basé sur le principe appliqué dans les hôpitaux, la chaleur intense de la vapeur favorise l'élimination des bactéries nocives.
Alimentation
Poids et dimensions
Pays d'origine
Inclus
Étapes de développement
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