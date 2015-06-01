SCF185/00
Permet de garder la sucette à portée de main
L'attache-sucette Philips Avent garde la sucette à portée de votre bébé, et évite qu'elle ne se salisse. L'attache-sucette est conçue pour se fixer facilement aux vêtements de votre bébé, sans laisser de marque. Disponible en trois couleurs tendance.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
L'attache-sucette s'ouvre largement, ce qui vous permet de le fixer facilement d'une main aux vêtements de votre bébé.
Cet attache-sucette ne laisse pas de marques sur les vêtements de votre bébé.
Compatible avec toutes les sucettes dotées d'un anneau de préhension
Pays d’origine
Inclus
Étapes de développement
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.