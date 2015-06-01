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  • Permet de garder la sucette à portée de main Permet de garder la sucette à portée de main Permet de garder la sucette à portée de main

    Attache-sucette

    SCF185/00

    Permet de garder la sucette à portée de main

    L'attache-sucette Philips Avent garde la sucette à portée de votre bébé, et évite qu'elle ne se salisse. L'attache-sucette est conçue pour se fixer facilement aux vêtements de votre bébé, sans laisser de marque. Disponible en trois couleurs tendance.

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    Attache-sucette

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    Permet de garder la sucette à portée de main

    Sucette avec dessins colorés tendance

    • 0 mois et +

    Facile à fixer

    L'attache-sucette s'ouvre largement, ce qui vous permet de le fixer facilement d'une main aux vêtements de votre bébé.

    N'abîme pas les vêtements

    Cet attache-sucette ne laisse pas de marques sur les vêtements de votre bébé.

    Design élégant

    Compatible avec toutes les sucettes dotées d'un anneau de préhension

    Spécificités Techniques

    • Pays d’origine

      Allemagne
      Oui

    • Inclus

      Attache-sucette
      1

    • Étapes de développement

      Étape
      • 0 à 6 mois
      • 6-18 mois

    Badge-D2C

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