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  • Ultra-aérées pour les peaux sensibles Ultra-aérées pour les peaux sensibles Ultra-aérées pour les peaux sensibles

    Philips Avent Sucettes aérées Tendance

    SCF132/32

    Ultra-aérées pour les peaux sensibles

    La téterelle orthodontique souple et symétrique Avent respecte le développement naturel du palais, des dents et des gencives de bébé. Toutes les sucettes Avent sont en silicone sans goût ni odeur. Les coloris peuvent varier.

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    Philips Avent Sucettes aérées Tendance

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    Ultra-aérées pour les peaux sensibles

    Collerettes aérées, modèles modernes et contemporains

    • 0-6 mois
    Anneau de préhension

    Anneau de préhension

    Permet de retirer facilement la sucette Philips Avent de la bouche

    Téterelle orthodontique souple et symétrique

    Téterelle orthodontique souple et symétrique

    La téterelle plate, souple et symétrique Philips Avent respecte le développement naturel du palais, des dents et des gencives de votre bébé, même si la sucette se retourne dans la bouche.

    Téterelles en silicone

    Téterelles en silicone

    Sans goût ni odeur, la téterelle en silicone Philips Avent est facilement acceptée par votre bébé. Le silicone est lisse, transparent, facile à nettoyer et ne colle pas. La téterelle est résistante, durable et ne subit ni déformation, ni décoloration au fil du temps.

    Capuchon protecteur à pression

    Capuchon protecteur à pression

    Assure l'hygiène des tétines stérilisées.

    Spécificités Techniques

    • Pays d'origine

      Angleterre
      Oui

    • Inclus

      Sucette en silicone
      2  Pièce(s)
      Capuchon de protection à clipser
      2  Pièce(s)

    • Étapes de développement

      Étape
      0 à 6 mois

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