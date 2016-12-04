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Arrêté
SCF169/33
Conçu pour le besoin de réconfort quotidien de votre bébé
La sucette classique Philips Avent vous aide à répondre au besoin de réconfort de votre bébé 24 heures sur 24. Disponible en différentes couleurs, notre téterelle orthodontique respecte le développement bucco-dentaire naturel de votre bébé.
Pour un confort essentiel
0-6 mois
Orthodontique, 0 % BPA
Lot de 2
Les bébés savent ce qu'ils aiment ! Nous avons demandé aux mamans comment leurs bébés réagissent aux tétines Philips Avent, et 9 bébés sur 10 acceptent nos sucettes.*
La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.
Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
La marque numéro 1 des sucettes
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation
Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement
Tests en ligne auprès de 100 mamans, Royaume-Uni 2012
Fabricant de l'année 2014