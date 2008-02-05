SCF120/01
De forme plate
La téterelle orthodontique souple et symétrique Avent respecte le développement naturel du palais, des dents et des gencives de bébé. Toutes les sucettes Avent sont en silicone sans goût ni odeur. Les coloris peuvent varier.Voir tous les avantages
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Permet de retirer facilement la sucette Philips Avent de la bouche
La téterelle plate, souple et symétrique Philips Avent respecte le développement naturel du palais, des dents et des gencives de votre bébé, même si la sucette se retourne dans la bouche.
Sans goût ni odeur, la téterelle en silicone Philips Avent est facilement acceptée par votre bébé. Le silicone est lisse, transparent, facile à nettoyer et ne colle pas. La téterelle est résistante, durable et ne subit ni déformation, ni décoloration au fil du temps.
Assure l'hygiène des tétines stérilisées.
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