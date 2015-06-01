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Arrêté
SCF170/68
Conçu pour le besoin de réconfort quotidien de votre bébé
La sucette classique Philips Avent vous aide à répondre au besoin de réconfort de votre bébé 24 heures sur 24. Disponible en différentes couleurs, notre téterelle orthodontique respecte le développement bucco-dentaire naturel de votre bébé.
Pour un confort essentiel
0-6 mois
Orthodontique, 0 % BPA
Lot de 1
Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*
Il est on ne peut plus simple de conserver des sucettes Soothie et autres propres pour votre bébé. Il vous suffit de les placer dans votre stérilisateur ou de les plonger dans de l'eau bouillante.
Les bébés savent ce qu'ils aiment ! Nous avons demandé aux mamans comment leurs bébés réagissent aux tétines Philips Avent, et 9 bébés sur 10 acceptent nos sucettes.*
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Fabricant de l'année 2014
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation
La marque numéro 1 des sucettes
Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement
Tests en ligne auprès de 100 mamans, Royaume-Uni 2012