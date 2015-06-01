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Très petite et légère pour votre bébé
La sucette nouveau-né Philips Avent apaise les bébés jusqu'à l'âge de 2 mois. Sa petite collerette légère est adaptée à la morphologie de votre nouveau-né et ne touche pas son nez, tandis que sa téterelle souple et orthodontique respecte sont développement bucco-dentaire.Voir tous les avantages
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La collerette de la sucette nouveau-né est très petite et légère pour les nouveau-nés jusqu'à l'âge de 2 mois.
La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.
Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*
Notre anneau de sécurité vous permet de retirer facilement la sucette à tout moment. Même les petites mains sont capables de l'attraper !
Lorsque vous n'utilisez pas la sucette, clipsez simplement le capuchon pour garder la téterelle propre.
Il est on ne peut plus simple de conserver des sucettes Soothie et autres propres pour votre bébé. Il vous suffit de les placer dans votre stérilisateur ou de les plonger dans de l'eau bouillante.
Hygiène
Sécurité
Inclus
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