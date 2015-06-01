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SCF172/68
Circulation d'air optimisée pour les peaux fragiles
Laissez la peau de votre bébé respirer avec la sucette aérée Philips Avent. Sa collerette dotée de 6 aérations est conçue pour limiter les irritations cutanées et sa téterelle souple et orthodontique respecte le développement bucco-dentaire naturel de votre bébé.
Le confort avec la circulation d'air
0-6 mois
Orthodontique, 0 % BPA
Lot de 2
Toutes les peaux ont besoin de respirer, en particulier celles des bébés. Les 6 aérations de notre collerette laissent passer plus d'air et limitent les irritations sur la peau de bébé.
Les bébés savent ce qu'ils aiment ! Nous avons demandé aux mamans comment leurs bébés réagissent aux tétines Philips Avent, et 9 bébés sur 10 acceptent nos sucettes.*
La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
N°1 mondial des sucettes
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation
Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement
Tests en ligne auprès de 100 mamans, Royaume-Uni 2012
Fabricant de l'année 2014