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  • Circulation d'air optimisée pour les peaux fragiles
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Arrêté

Philips AventSucettes aérées

SCF172/68

Circulation d'air optimisée pour les peaux fragiles

Laissez la peau de votre bébé respirer avec la sucette aérée Philips Avent. Sa collerette dotée de 6 aérations est conçue pour limiter les irritations cutanées et sa téterelle souple et orthodontique respecte le développement bucco-dentaire naturel de votre bébé.

Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Les aérations supplémentaires permettent à la peau de respirer

Circulation d'air optimisée pour les peaux fragiles

  • Le confort avec la circulation d'air

  • 0-6 mois

  • Orthodontique, 0 % BPA

  • Lot de 2

Les aérations supplémentaires permettent à la peau de bébé de respirer

Les aérations supplémentaires permettent à la peau de bébé de respirer

Toutes les peaux ont besoin de respirer, en particulier celles des bébés. Les 6 aérations de notre collerette laissent passer plus d'air et limitent les irritations sur la peau de bébé.

9 bébés sur 10 acceptent notre sucette*

9 bébés sur 10 acceptent notre sucette*

Les bébés savent ce qu'ils aiment ! Nous avons demandé aux mamans comment leurs bébés réagissent aux tétines Philips Avent, et 9 bébés sur 10 acceptent nos sucettes.*

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. N°1 mondial des sucettes

  2. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation

  3. Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement

  4. Tests en ligne auprès de 100 mamans, Royaume-Uni 2012

  5. Fabricant de l'année 2014