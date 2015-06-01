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Circulation d'air optimisée pour les peaux fragiles
Laissez la peau de votre bébé respirer avec la sucette aérée Philips Avent. Sa collerette incurvée dotée de 6 aérations aide à limiter les irritations cutanées et sa téterelle souple et orthodontique respecte le développement bucco-dentaire naturel de votre bébé.Voir tous les avantages
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Toutes les peaux ont besoin de respirer, en particulier celles des bébés. Les 6 aérations de notre collerette laissent passer plus d'air et limitent les irritations sur la peau de bébé.
La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.
Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*
Notre anneau de sécurité vous permet de retirer facilement la sucette à tout moment. Même les petites mains sont capables de l'attraper !
Lorsque vous n'utilisez pas la sucette, clipsez simplement le capuchon pour garder la téterelle propre.
Il est on ne peut plus simple de conserver des sucettes Soothie et autres propres pour votre bébé. Il vous suffit de les placer dans votre stérilisateur ou de les plonger dans de l'eau bouillante.
Hygiène
Sécurité
Inclus
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