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  • Circulation d'air optimisée pour les peaux fragiles Circulation d'air optimisée pour les peaux fragiles Circulation d'air optimisée pour les peaux fragiles

    Philips Avent Sucettes aérées

    SCF180/24

    Circulation d'air optimisée pour les peaux fragiles

    Laissez la peau de votre bébé respirer avec la sucette aérée Philips Avent. Sa collerette incurvée dotée de 6 aérations aide à limiter les irritations cutanées et sa téterelle souple et orthodontique respecte le développement bucco-dentaire naturel de votre bébé.

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    Philips Avent Sucettes aérées

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    Circulation d'air optimisée pour les peaux fragiles

    Les aérations supplémentaires permettent à la peau de respirer

    • Le confort avec la circulation d'air
    • 6-18 mois
    • Orthodontique, 0 % BPA
    • Lot de 2
    Les aérations supplémentaires permettent à la peau de bébé de respirer

    Les aérations supplémentaires permettent à la peau de bébé de respirer

    Toutes les peaux ont besoin de respirer, en particulier celles des bébés. Les 6 aérations de notre collerette laissent passer plus d'air et limitent les irritations sur la peau de bébé.

    Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

    Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

    La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.

    Fabriqué au Royaume-Uni dans notre site primé

    Fabriqué au Royaume-Uni dans notre site primé

    Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*

    Anneau de sécurité pour un retrait facile

    Anneau de sécurité pour un retrait facile

    Notre anneau de sécurité vous permet de retirer facilement la sucette à tout moment. Même les petites mains sont capables de l'attraper !

    Le capuchon à clipser permet de garder la sucette de votre bébé propre.

    Le capuchon à clipser permet de garder la sucette de votre bébé propre.

    Lorsque vous n'utilisez pas la sucette, clipsez simplement le capuchon pour garder la téterelle propre.

    Facile à stériliser pour une meilleure hygiène

    Facile à stériliser pour une meilleure hygiène

    Il est on ne peut plus simple de conserver des sucettes Soothie et autres propres pour votre bébé. Il vous suffit de les placer dans votre stérilisateur ou de les plonger dans de l'eau bouillante.

    Spécificités Techniques

    • Hygiène

      Peut être stérilisé
      Oui
      Compatible lave-vaisselle
      Oui
      Facile à nettoyer
      Oui

    • Sécurité

      0 % BPA
      Oui
      Anneau de préhension
      Oui

    • Inclus

      Sucette aérée
      2  Pièce(s)

    Badge-D2C

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    • N°1 mondial des sucettes
    • Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation
    • Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement
    • Fabricant de l'année 2014
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