Très petite et légère pour votre bébé

La sucette nouveau-né Philips Avent apaise les bébés jusqu'à l'âge de 2 mois. Sa petite collerette légère est adaptée à la morphologie de votre nouveau-né et ne touche pas son nez, tandis que sa téterelle souple et orthodontique respecte sont développement bucco-dentaire.