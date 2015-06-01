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Arrêté

Philips AventSucette nuit

SCF176/62

Apaisez facilement votre bébé au moment du coucher

Réconfortez votre bébé la nuit avec la sucette nuit classique Philips Avent. Son anneau phosphorescent vous permet de la retrouver plus facilement dans le noir. Sa téterelle souple et orthodontique respecte le développement bucco-dentaire naturel de votre bébé pendant son sommeil.

Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Anneau phosphorescent unique

Apaisez facilement votre bébé au moment du coucher

  • Avec anneau phosphorescent

  • 6-18 mois

  • Orthodontique, 0 % BPA

  • Lot de 2

Trouvez plus facilement l'anneau la nuit

Trouvez plus facilement l'anneau la nuit

Nous savons à quel point il est important que votre bébé se rendorme. Notre anneau phosphorescent unique vous aide à retrouver la sucette dans le noir sans devoir rallumer la lumière.*

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le palais, les dents et les gencives de votre bébé.

Fabriqué au Royaume-Uni dans notre site primé

Fabriqué au Royaume-Uni dans notre site primé

Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Exposez les anneaux phosphorescents à la lumière avant utilisation.

  2. N°1 mondial des sucettes

  3. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation

  4. Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement

  5. Fabricant de l'année 2014