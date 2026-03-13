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Quick start guide Philips Daily Collection Airfryer
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Airfryer HD9218/11 - English (US)
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Comment utiliser les options de présélection de mon Airfryer Philips ?
Où se trouve le numéro de modèle/série sur Airfryer de Philips ?
Quels sont les types de plats que je peux utiliser dans mon Philips Airfryer ?
Où puis-je trouver des recettes pour mon Airfryer Philips ?
Comment et quand utiliser de l'huile dans mon Airfryer Philips ?
Mon application Philips HomeID s'est fermée ou a planté.
Mon Airfryer Philips ne s'affiche pas dans la liste des appareils de l'application HomeID.
Le revêtement de la cuve ou du panier de l'Airfryer Philips s'écaille
Mon Philips Airfryer émet un bruit
De la fumée s'échappe de mon Philips Airfryer
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