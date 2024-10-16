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Comment et quand utiliser de l'huile dans mon Airfryer Philips ?

Publié le 16 octobre 2024
Bien que votre Airfryer Philips ne nécessite pas d'huile pour cuire et frire les aliments, vous pouvez rendre votre plat plus savoureux en ajoutant de l'huile directement à des ingrédients frais (pommes de terre tout juste épluchées ou poulet, par exemple) au moment de la préparation.
Remarque : ne versez jamais d'huile dans la cuve de l'Airfryer.

Quel type d'huile utiliser ?

Vous pouvez utiliser n'importe quel type d'huile adapté à la cuisson sur plaque, au gril, au four et à la poêle dans votre Airfryer Philips. Vous pouvez également utiliser des graisses d'origine animale.

Remarque :
  • Ajoutez uniquement l'huile aux ingrédients et ne la versez pas directement dans la cuve de votre Airfryer.
  • Les aliments préfrits tels que les frites surgelées, les nuggets de poulet, les nems, etc. ne nécessitent pas d'huile supplémentaire.
  • N'utilisez pas d'huiles pressées à froid car elles brûlent lorsqu'elles sont chauffées à des températures élevées.
Ajout d'huile aux plats de pommes de terre maison (comme les frites) :
  1. Épluchez les pommes de terre et coupez-les à votre convenance.
  2. Trempez les pommes de terre dans un récipient d'eau pendant au moins 30 minutes, puis séchez-les à l'essuie-tout.
  3. Versez 1/2 cuillère à soupe d'huile dans un saladier. Mettez les pommes de terre dans le saladier et mélangez jusqu'à ce qu'elles soient enrobées d'huile.
  4. À l'aide d'un ustensile de cuisine ou à la main, transférez les pommes de terre dans le panier de votre Airfryer.

Pour ajouter de l'huile à des ingrédients plus volumineux (comme des pilons de poulet ou de la viande) :
  1. Séchez l'extérieur des aliments à l'essuie-tout, si nécessaire.
  2. À l'aide d'un pinceau, badigeonnez légèrement les aliments ou utilisez un spray à huile. Appliquez uniquement 1 couche d'huile. L'huile supplémentaire s'écoulera dans la cuve de votre Airfryer pendant le processus de cuisson à l'air chaud.

Pour ajouter de l'huile à des aliments panés maison :
Mélangez de l'huile à votre chapelure avant de paner les aliments ou vaporisez/badigeonnez l'huile au pinceau sur la chapelure après les avoir panés.

Conseil : Vous pouvez également faire mariner de la viande ou de la volaille au lieu de badigeonner l'extérieur d'huile.


Les solutions ci-dessus ont-elles permis de résoudre le problème ? Si ce n'est pas le cas, contactez-nous pour obtenir de l'aide.

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