Bien que votre Airfryer Philips ne nécessite pas d'huile pour cuire et frire les aliments, vous pouvez rendre votre plat plus savoureux en ajoutant de l'huile directement à des ingrédients frais (pommes de terre tout juste épluchées ou poulet, par exemple) au moment de la préparation.
Remarque : ne versez jamais d'huile dans la cuve de l'Airfryer.
Comment et quand utiliser de l'huile dans mon Airfryer Philips ?
Publié le 16 octobre 2024
Quel type d'huile utiliser ?
Vous pouvez utiliser n'importe quel type d'huile adapté à la cuisson sur plaque, au gril, au four et à la poêle dans votre Airfryer Philips. Vous pouvez également utiliser des graisses d'origine animale.
Remarque :
Pour ajouter de l'huile à des ingrédients plus volumineux (comme des pilons de poulet ou de la viande) :
Pour ajouter de l'huile à des aliments panés maison :
Mélangez de l'huile à votre chapelure avant de paner les aliments ou vaporisez/badigeonnez l'huile au pinceau sur la chapelure après les avoir panés.
Conseil : Vous pouvez également faire mariner de la viande ou de la volaille au lieu de badigeonner l'extérieur d'huile.
Les solutions ci-dessus ont-elles permis de résoudre le problème ? Si ce n'est pas le cas, contactez-nous pour obtenir de l'aide.
Remarque :
- Ajoutez uniquement l'huile aux ingrédients et ne la versez pas directement dans la cuve de votre Airfryer.
- Les aliments préfrits tels que les frites surgelées, les nuggets de poulet, les nems, etc. ne nécessitent pas d'huile supplémentaire.
- N'utilisez pas d'huiles pressées à froid car elles brûlent lorsqu'elles sont chauffées à des températures élevées.
- Épluchez les pommes de terre et coupez-les à votre convenance.
- Trempez les pommes de terre dans un récipient d'eau pendant au moins 30 minutes, puis séchez-les à l'essuie-tout.
- Versez 1/2 cuillère à soupe d'huile dans un saladier. Mettez les pommes de terre dans le saladier et mélangez jusqu'à ce qu'elles soient enrobées d'huile.
- À l'aide d'un ustensile de cuisine ou à la main, transférez les pommes de terre dans le panier de votre Airfryer.
Pour ajouter de l'huile à des ingrédients plus volumineux (comme des pilons de poulet ou de la viande) :
- Séchez l'extérieur des aliments à l'essuie-tout, si nécessaire.
- À l'aide d'un pinceau, badigeonnez légèrement les aliments ou utilisez un spray à huile. Appliquez uniquement 1 couche d'huile. L'huile supplémentaire s'écoulera dans la cuve de votre Airfryer pendant le processus de cuisson à l'air chaud.
Pour ajouter de l'huile à des aliments panés maison :
Mélangez de l'huile à votre chapelure avant de paner les aliments ou vaporisez/badigeonnez l'huile au pinceau sur la chapelure après les avoir panés.
Conseil : Vous pouvez également faire mariner de la viande ou de la volaille au lieu de badigeonner l'extérieur d'huile.
Les solutions ci-dessus ont-elles permis de résoudre le problème ? Si ce n'est pas le cas, contactez-nous pour obtenir de l'aide.