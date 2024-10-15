Quels sont les types de plats que je peux utiliser dans mon Philips Airfryer ?
Kits expert cuisson Philips
Vous pouvez utiliser tout type de plat de cuisson ou de moule fabriqué en verre, en céramique, en métal ou en silicone dans l'Airfryer Philips. Vous pouvez également utiliser des moules ou des caissettes en silicone ou en papier pour cuire des cupcakes, des muffins ou de petits gratins.
Les kits expert cuisson Philips suivants sont disponibles pour votre Airfryer (voir également l'image de présentation) :
Kit expert cuisson HD9925 pour Airfryer taille L (compact)
Modèles : HD9100, HD9200, HD9212 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749, NA110, NA210, NA211, NA220, NA221, NA229, NA320, NA321, NA332, NA150, NA154, NA156
Kit expert cuisson HD9945 pour Airfryer taille XL
Modèles : HD9257, HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280, NA350, NA351, NA352 NA353, NA550, NA551, NA552 (grand panier), NA130, NA230, NA231, NA330, NA331, NA332
Kit expert cuisson HD9959 pour Airfryer taille XXL
Modèles : HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870, NA340, NA341, NA342
Kit cuisson familial HD9956 pour Airfryer taille XXL Combi
Modèles : HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9875, HD9876 et HD9880
Taille maximale des moules ou plats pour votre Airfryer
Laissez toujours un peu d'espace de chaque côté du moule lorsque vous le placez dans le panier afin de permettre à l'air de circuler librement.
- Placez toujours le plat de cuisson dans le panier.
- Ne placez jamais le plat de cuisson directement dans la cuve, car cela éliminerait le flux d'air dans cette dernière et la chaleur n'atteindrait que le dessus des aliments.
- Utilisez toujours des gants pour tenir les moules ou les plats. Le moule ou le plat utilisé ainsi que le panier de votre Philips Airfryer peuvent atteindre des températures très élevées.
Vous trouverez ci-dessous les tailles maximales de moules ou plats pouvant être utilisés dans votre Airfryer (voir également l'image d'aperçu) :
Airfryer tailles S + L (compact)
Modèles : HD9100, HD9200, HD9216 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749, NA110, NA210, NA211, NA120, NA220, NA221, NA229, NA320, NA321, NA332, NA150, NA154, NA156
Taille maximale : 17 x 16 cm / 6,7 x 6,3 pouces sur les bords extérieurs
Diamètre maximal : 16 cm / 6,3 pouces
Hauteur maximale : 6 cm / 2,4 pouces
Airfryer taille XL avec fenêtre
Modèle : HD9257
Taille maximale : 19 x 18 cm / 7,5 x 7,1 pouces sur les bords extérieurs
Diamètre maximal : 18 cm / 7,1 pouces
Hauteur maximale : 7 cm / 2,8 pouces
Airfryer taille XL
Modèles : HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280, NA130, NA230, NA231, NA320, NA321, NA332
Taille maximale : 20 x 19 cm / 7,8 x 7,5 sur les bords extérieurs
Diamètre maximal de 19 cm / 7,5 pouces
Hauteur maximale : 7 cm / 2,8 pouces
Airfryer taille XXL
Modèles : HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870, NA340, NA341, NA342
Taille maximale : 21 x 20 cm / 8 x 7,7 pouces sur les bords extérieurs
Diamètre maximal de 20 cm / 7,7 pouces
Hauteur maximale : 9 cm / 3,6 pouces
Airfryer Combi taille XXL
Modèles : HD9875, HD9876, HD9880
Taille maximale : 22 x 22 cm / 8,8 x 8,7 pouces sur les bords extérieurs
Diamètre maximal : 25 cm / 9,8 pouces
Hauteur maximale : 9 cm / 3,6 pouces
Airfryer double panier
Modèles : NA350, NA351, NA352, NA353, NA550, NA551, NA552
Taille maximale : 18 x 9 cm / 7,1 x 3,6 x pouces (petit panier), 17 x 18 cm / 6,7 x 7,1 pouces (grand panier)
diamètre maximal : 9 cm / 3,6 pouces (petit panier), 17 cm / 6,7 pouces (grand panier)
hauteur maximale : 7 cm / 2,8 pouces