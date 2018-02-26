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  • Des fritures plus saines !
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Arrêté

Collection DailyAirfryer

HD9218/11

Des fritures plus saines !

La technologie exclusive Rapid Air de Philips vous permet de réaliser des fritures à l'air croustillantes à l'extérieur, et tendres à l'intérieur. Il ne vous faut que très peu de matières grasses pour obtenir de délicieuses fritures à la texture parfaite !

Voir tous les avantages

Avec technologie Rapid Air pour un résultat parfait

Des fritures plus saines !

  • Friteuse saine

  • Multicuiseur

  • Blanc

  • 800 g

Des fritures saines avec la technologie Rapid Air

Des fritures saines avec la technologie Rapid Air

Grâce à la technologie Rapid Air, de l'air chaud circule autour du panier de cuisson métallique de la friteuse Airfryer, pour frire, rôtir et griller avec très peu d'huile. Le fond en étoile de l'Airfryer facilite la circulation de l'air afin d'obtenir une cuisson homogène de vos aliments préférés.

Design exclusif pour de délicieuses fritures, jusqu'à 80 % de M. G. en moins

Design exclusif pour de délicieuses fritures, jusqu'à 80 % de M. G. en moins

L'Airfryer Philips associe une circulation rapide d'air ultra-chaud, une conception en étoile et un profil de chauffe optimal permettant de frire toutes sortes d'aliments et d'obtenir un résultat parfait rapidement et facilement.

Le temps de cuisson et la température peuvent être réglés manuellement

Le temps de cuisson et la température peuvent être réglés manuellement

Son minuteur intégré vous permet de prérégler des temps de cuisson allant jusqu'à 30 minutes. La fonction Arrêt automatique utilise un signal sonore qui vous avertit lorsque le plat est prêt. Son thermostat réglable vous permet de choisir la température idéale pour la cuisson de vos aliments, jusqu'à 390 degrés Fahrenheit (200 °C). Dégustez des frites, viandes et autres plats croustillants, tous cuits à la bonne température et le temps qu'il faut, pour un résultat parfait !

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. Par rapport à des frites fraîches cuites dans une friteuse traditionnelle Philips.