Dans l'application HomeID, un « x » est utilisé pour abréger le numéro de modèle de l'appareil. Par exemple, si vous disposez du modèle Airfryer Philips HD9650, vous pouvez sélectionner HD965x dans l'application.

Si le modèle de votre appareil ne figure toujours pas dans la liste, cela peut signifier que votre Airfryer n'est pas disponible dans le pays que vous avez choisi. Dans ce cas, contactez nos services d'assistance après-vente et ils vous aiguilleront.