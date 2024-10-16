Modèle HD9285 : vous pouvez personnaliser les présélections en appuyant brièvement sur l'icône de présélection de votre choix et en réglant la durée et/ou la température. Appuyez ensuite sur cette même icône de présélection jusqu'à ce que l'appareil émette un signal sonore pour enregistrer vos réglages personnels.
Pour les modèles NA32x, NA33x et Na34x, vous pouvez personnaliser les préréglages d'usine comme suit :
Vous pouvez également enregistrer votre présélection favorite à l'aide du bouton « ☆ » :
Dans le cas des modèles ci-dessus, pour rétablir la durée et la température par défaut d'une présélection, appuyez brièvement sur l'icône de présélection concernée, puis appuyez longuement sur cette même icône de présélection jusqu'à ce que l'appareil émette un signal sonore.
Les solutions ci-dessus ont-elles permis de résoudre le problème ? Si ce n'est pas le cas, contactez-nous pour obtenir de l'aide.
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