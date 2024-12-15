Le tiroir n'est pas entièrement fermé.

Certains modèles d'Airfryer sont dotés d'une fonction de détection de la cuve. Cette fonction désactive le chauffage et la ventilation lorsque la cuve est retirée de l'Airfryer.

Assurez-vous que vous avez installé la cuve dans l'Airfryer et que le tiroir est complètement fermé. Dans le cas contraire, votre Airfryer ne s'allumera pas.

Le mécanisme de détection de la cuve est peut-être cassé.

Retirez la cuve de l'Airfryer et vérifiez que les pièces en plastique, principalement au niveau des bords de la cuve, ne sont pas fissurées ou endommagées (voir l'illustration ci-dessous). Si vous remarquez des détériorations ou des fissures, contactez-nous pour obtenir de l'aide.



Dans le cas des modèles HD9880/HD9875/HD9876 uniquement, retirez la cuve du tiroir et retournez-la. Le module de détection de la cuve est installé sur le côté droit, à côté du logement destiné au support de la poignée du panier (voir l'illustration ci-dessous).



Un petit cache en plastique se trouve sur le côté (voir l'illustration ci-dessous). Si cet élément est absent, la détection de la cuve ne fonctionnera pas. Dans ce cas, contactez-nous sur la page www.philips.com/contact et nous serons ravis de vous aider.

La température sélectionnée est trop basse

Si vous réglez votre Airfryer sur une température inférieure ou égale à 40 °C (100 °F), il se peut que l'appareil ne chauffe pas (en particulier lorsque la température ambiante est proche de la température définie).



Vérifiez la température définie sur votre Airfryer Philips et augmentez-la si nécessaire.

Aucune durée n'a été définie ou le temps de cuisson est trop court (Airfryer analogique).

Réglez la minuterie analogique sur le temps de cuisson souhaité (voir la vidéo ci-dessous). Si le temps de cuisson souhaité est inférieur à 10 minutes, tournez le sélecteur jusqu'à 15 minutes, puis tournez-le dans l'autre sens jusqu'à ce qu'il soit réglé sur le temps de cuisson plus court que vous souhaitiez.