Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux modèles NA55x.
L'Airfryer NA55X est équipé d'une fonction de nettoyage vapeur (grande cuve uniquement). Vous pouvez donc non seulement laver la cuve de manière classique, mais également la nettoyer à la vapeur, pour un résultat encore meilleur.
- La fonction de nettoyage vapeur permet de faire fondre les résidus gras et de nettoyer parfaitement la grande cuve. Le programme dure 20 minutes : 15 minutes pour le nettoyage à la vapeur et 5 minutes pour le séchage de la cuve. Pour utiliser cette fonction, procédez comme suit :
- Retirez le réservoir d'eau de l'appareil.
- Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau max.
- Fixez le couvercle sur le réservoir d'eau pour éviter toute fuite d'eau.
- Placez le réservoir d'eau dans le renfoncement sur la face supérieure de l'appareil et appuyez pour le fixer.
- Appuyez sur le bouton de marche/arrêt pour allumer l'appareil.
- Sélectionnez la grande cuve.
- Appuyez sur le bouton de nettoyage vapeur pour démarrer le nettoyage du compartiment de droite. L'indicateur de durée de cuisson à droite commence à clignoter.
- Appuyez sur le bouton de marche/pause pour lancer le nettoyage. L'indicateur de température et de temps cesse de clignoter.
- Au bout de 15 minutes, l'appareil émet des bips ininterrompus et l'icône de nettoyage vapeur clignote jusqu'à ce que vous retiriez la cuve. Cela indique que le processus de nettoyage est terminé et qu'il sera suivi par une phase de séchage de 5 minutes.
- Retirez et videz la cuve.
- Rincez le panier et la cuve pour éliminer les résidus. S'il reste de la graisse dans la cuve et le panier, nettoyez-les avec de l'eau savonneuse ou un détergent à l'aide d'une éponge, puis rincez-les à nouveau.
- Essuyez la graisse fondue qui se trouverait autour du dispositif de chauffe avec une lingette ou un essuie-tout. Lorsque vous utilisez les fonctions de cuisson à l'air ou de cuisson vapeur et air, de la graisse s'accumule autour du dispositif de chauffe. Un nettoyage vapeur et un essuyage réguliers aideront à garder la partie interne supérieure propre.
- Réinsérez la cuve dans l'appareil pour démarrer automatiquement le mode de séchage.
- Au bout de cinq minutes, un bip indique que le programme de séchage est terminé.
Conseil : Avant la première utilisation ou si vous ne l'avez pas utilisé pendant une longue période, nous vous suggérons d'utiliser la fonction de nettoyage vapeur pour nettoyer soigneusement le circuit d'eau et la cuve de droite.
Remarque : Lors du démarrage du programme de nettoyage vapeur ou de détartrage, une vapeur abondante peut s'échapper de l'arrière de l'appareil. Si votre appareil est près d'un mur, vous remarquerez de la condensation.
Avant de démarrer ces deux programmes, veillez à respecter les points suivants :
- L'évacuation d'air n'est pas directement orientée vers la prise secteur.
- Ne placez pas d'autres appareils électroménagers à proximité de la machine.
- Placez la machine à 20 cm du mur pour réduire la formation de condensation sur ce dernier.