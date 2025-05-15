L'Airfryer Philips peut être équipé d'une fenêtre au niveau de la cuve ou sur la partie supérieure avant de l'appareil (voir l'illustration ci-dessous). Procédez comme indiqué ci-dessous selon le modèle pour nettoyer la fenêtre de l'Airfryer.

La fenêtre se trouve sur la cuve.

Dans ce cas, vous pouvez tout simplement la passer au lave-vaisselle ou la nettoyer à la main à l'aide d'une éponge douce et d'un liquide vaisselle ordinaire.

La fenêtre se trouve sur la partie supérieure avant de l'appareil.