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Puis-je utiliser du papier de cuisson/aluminium dans mon Airfryer Philips ?

Publié le 16 octobre 2024
Non, il n'est pas recommander d'utiliser du papier sulfurisé ou du papier aluminium dans l'Airfryer Philips pour les raisons suivantes :
  • Couvrir le fond du panier réduit la circulation de l'air à l'intérieur de l'Airfryer. Cela nuit aux performances de cuisson de votre Airfryer Philips.
  • Placer du papier sulfurisé ou du papier aluminium au fond de la cuve, à l'endroit où la graisse et les résidus sont collectés, perturbe la circulation de l'air. Vous n'obtiendrez pas de bons résultats de cuisson.
  • Si vous disposez du papier sulfurisé ou une feuille d'aluminium dans l'Airfryer Philips sans placer d'aliments dessus, ils risquent d'être aspirés jusqu'à la résistance et de brûler.

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