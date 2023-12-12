Pourquoi dois-je agiter les aliments dans mon Airfryer Philips ?
Publié le 12 décembre 2023
En secouant les aliments dans le panier de votre Airfryer Philips, vous vous assurez que l'air circule autour de ceux-ci lorsqu'ils sont empilés en plusieurs couches. Cela vous permet en outre de vérifier la couleur et la progression de la cuisson des ingrédients pour obtenir un résultat de cuisson plus uniforme.
Quels ingrédients dois-je secouer et à quelle fréquence ?
Tous les ingrédients disposés sur plusieurs couches doivent être secoués (mélangés ou retournés) pendant la cuisson pour assurer des résultats uniformes.
Voici quelques exemples de types d'aliments que nous recommandons de secouer :
Remarque :
Voici quelques exemples de types d'aliments que nous recommandons de secouer :
- frites
- en-cas à base de pommes de terre
- nuggets de poulet
- ailes de poulet
Remarque :
- Les aliments fragiles ne doivent être disposés que sur une seule couche car le fait de les secouer les endommagerait.
- Lorsque le panier est rempli avec la quantité maximale recommandée pour les frites surgelées, secouez-le 3 à 4 fois minimum pour leur permettre de cuire uniformément.
- Plus l'Airfryer contient d'aliments, plus vous devez les secouer souvent.
Comment secouer les ingrédients ?
Pour secouer les ingrédients, retirez le panier de l'appareil (et/ou la cuve si disponible) et secouez le panier au-dessus de l'évier. Placez ensuite le panier dans la cuve et réinsérez-les dans l'appareil.
Veillez à ce que vos aliments soient bien mélangés lorsque vous les secouez (les couches inférieures doivent être sur le dessus et vice versa) pour obtenir des résultats uniformes.
Veillez à ce que vos aliments soient bien mélangés lorsque vous les secouez (les couches inférieures doivent être sur le dessus et vice versa) pour obtenir des résultats uniformes.
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Rappel de secouage HD9285, HD9860-HD9867, HD9875, HD9880, NA350, NA351 et NA352 uniquement
Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux modèles HD9285, HD9860-HD9867, HD9875, HD9880, NA350, NA351 et NA352.
Lorsque vous cuisinez avec les présélections, les programmes de cuisson automatique ou les programmes Smart Chef (selon votre modèle d'Airfryer), certains modèles d'Airfryer vous avertissent par un signal sonore lorsque vous devez secouer les aliments. Vous trouverez plus d'informations sur cette fonctionnalité dans votre manuel d'utilisation, également disponible pour consultation et téléchargement à la page www.philips.com/support. Vous trouverez le numéro de modèle de votre Airfryer sur l'autocollant situé sous votre appareil.
Les solutions ci-dessus ont-elles permis de résoudre le problème ? Si ce n'est pas le cas, contactez-nous pour obtenir de l'aide.
Lorsque vous cuisinez avec les présélections, les programmes de cuisson automatique ou les programmes Smart Chef (selon votre modèle d'Airfryer), certains modèles d'Airfryer vous avertissent par un signal sonore lorsque vous devez secouer les aliments. Vous trouverez plus d'informations sur cette fonctionnalité dans votre manuel d'utilisation, également disponible pour consultation et téléchargement à la page www.philips.com/support. Vous trouverez le numéro de modèle de votre Airfryer sur l'autocollant situé sous votre appareil.
Les solutions ci-dessus ont-elles permis de résoudre le problème ? Si ce n'est pas le cas, contactez-nous pour obtenir de l'aide.