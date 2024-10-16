Si l'application HomeID plante fréquemment, essayez l'une des options suivantes, une par une :

1. Fermez puis redémarrez l'application HomeID.

2. Assurez-vous que vous avez installé la dernière version de l'application HomeID. Recherchez des mises à jour dans l'App Store.

3. Redémarrez votre téléphone.

4. Videz le cache de votre téléphone (Settings / HomeID / Empty Cache (Paramètres / HomeID / Vider le cache))

5. En dernier recours, vous pouvez supprimer et réinstaller l'application HomeID.