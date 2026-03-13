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Comment utiliser les options de présélection de mon Airfryer Philips ?
Où se trouve le numéro de modèle/série sur Airfryer de Philips ?
Où puis-je trouver des recettes pour mon Airfryer Philips ?
Quels sont les types de plats que je peux utiliser dans mon Philips Airfryer ?
Comment et quand utiliser de l'huile dans mon Airfryer Philips ?
Quelles frites surgelées préparer dans mon Airfryer Philips ?
Puis-je utiliser du papier de cuisson/aluminium dans mon Airfryer Philips ?
Quel type d'aliments puis-je préparer dans mon Airfryer de Philips ?
Quelle quantité de nourriture puis-je préparer dans mon Airfryer Philips ?
Dois-je faire préchauffer mon Airfryer Philips ?
Pourquoi dois-je agiter les aliments dans mon Airfryer Philips ?
Comment nettoyer l'Airfryer Philips ?
Comment obtenir l'application HomeID ?
Mon application Philips HomeID s'est fermée ou a planté.
Mon Airfryer Philips ne s'affiche pas dans la liste des appareils de l'application HomeID.
Les aliments préparés avec Philips Airfryer ne sont pas ou pas assez croustillants
L'Airfryer Philips ne fonctionne pas ou ne s'allume pas.
Les frites maison à l'Airfryer Philips ne donnent pas le résultat attendu.
Le revêtement de la cuve ou du panier de l'Airfryer Philips s'écaille
Mon Philips Airfryer émet un bruit
De la fumée s'échappe de mon Philips Airfryer