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  • Jamais sans ma musique. Jamais sans ma musique. Jamais sans ma musique.

    Écouteurs intra-auriculaires True Wireless

    TAT3255PP/00

    Jamais sans ma musique.

    Une utilisation en toutes circonstances. Ce casque True Wireless résistant aux éclaboussures et à la transpiration offre une excellente qualité sonore et jusqu'à 24 heures d'autonomie grâce à son boîtier de charge. Si votre conversation téléphonique s'éternise, vous pouvez utiliser un seul écouteur et mettre l'autre à charger.

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    Disponible à partir:

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    Écouteurs intra-auriculaires True Wireless

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    Jamais sans ma musique.

    • HP 6 mm/conception arrière fermée
    • Ergonomique
    • Résistance transpi./éclaboussures IPX4
    • Jusqu'à 24 heures de musique

    IPX4 : résiste à la transpiration et aux éclaboussures

    Avec son indice de protection IPX4, ce casque True Wireless résiste aux éclaboussures provenant de n'importe quelle direction. Il ne craint pas la transpiration, et vous n'aurez pas à vous inquiéter si vous êtes surpris par une averse.

    Boîtier de charge portable USB-C offrant jusqu'à 24 heures d'autonomie

    Prenez la route avec de quoi réaliser plusieurs charges dans votre poche. Une charge offre jusqu'à 6 heures d'autonomie, plus 18 heures supplémentaires avec un boîtier entièrement chargé. Une charge rapide de 15 minutes dans le boîtier apporte une heure d'autonomie. Le boîtier se recharge entièrement en 2 heures sur un port USB-C.

    Mode mono : basculez le micro entre les écouteurs

    Vous avez besoin de répondre au téléphone alors que votre casque est presque déchargé ? Augmentez l'autonomie en conversation en utilisant un écouteur tandis que l'autre se charge. Le micro bascule automatiquement sur l'écouteur que vous utilisez, et vous pourrez les échanger tout simplement si nécessaire.

    Maintien sûr et confortable

    Profitez d'un son exceptionnel grâce aux haut-parleurs en néodyme de 6 mm et écoutez votre musique avec un confort total, grâce à une conception légère et compacte. Les embouts souples interchangeables tiennent confortablement dans les oreilles.

    Bouton multifonction : contrôle facile de la musique et des appels

    Vous n'aimez pas le titre en cours de lecture ? Passez au suivant en effectuant une pression longue sur le bouton multifonction. Vous voulez refuser un appel pour ne pas interrompre votre musique ? Il vous suffit d'appuyer sur le bouton. Le micro intégré avec suppression de l'écho permet d'obtenir un son clair lorsque vous souhaitez parler au téléphone.

    Activez facilement l'assistant vocal de votre smartphone

    Activez l'assistant vocal de votre téléphone sans avoir manipuler ce dernier. Demandez à l'assistant vocal de votre smartphone de lire de la musique, de vous orienter, de vérifier des informations, et bien plus.

    Appairage intelligent. Recherche automatique de votre appareil Bluetooth

    Ces écouteurs sont prêts à être appairés dès que vous les sortez du boîtier de charge. Une fois appairés, ils gardent en mémoire le dernier appareil auquel ils ont été appairés.

    Passez de la musique aux appels téléphoniques grâce au microphone intégré

    -

    Spécificités Techniques

    • Son

      Réponse en fréquences
      20 - 20 000 Hz
      Diamètre du haut-parleur
      6 mm
      Diaphragme
      PET
      Impédance
      16 ohms
      Type d'aimant
      NdFeb
      Puissance d'entrée maximale
      5 mW
      Sensibilité
      90 dB (1 kHz)

    • Connectivité

      Version Bluetooth®
      5.1
      Sans fil
      Oui
      Profils Bluetooth®
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Portée maximale
      Jusqu'à 10  m
      Codec pris en charge
      SBC
      Type de transmission sans fil
      Bluetooth®

    • Carton externe

      Longueur
      37.5  cm
      Nombre de produits emballés
      24
      Largeur
      27.5  cm
      Poids brut
      4.231  kg
      Hauteur
      24.5  cm
      GTIN
      1 48 95229 11077 6
      Poids net
      1.176  kg
      Poids à vide
      3.055  kg

    • Pratique

      Étanchéité
      IPX4
      Mode mono pour TWS
      Oui
      Type de commande
      Bouton

    • Carton interne

      Longueur
      17.8  cm
      Nombre de produits emballés
      3
      Largeur
      12.8  cm
      Hauteur
      10.4  cm
      Poids net
      0.147  kg
      Poids brut
      0.507  kg
      Poids à vide
      0.36  kg
      GTIN
      2 48 95229 11077 3

    • Alimentation

      Rechargeable
      Oui
      Autonomie en lecture
      6 + 18  heure(s)
      Auton. conv.
      5 heures
      Temps de charge
      2  heure(s)
      Temps de charge rapide
      15 mins for 1 hr
      Type de batterie (boîtier de charge)
      Lithium Polymer (built-in)
      Type de batterie (écouteur)
      Lithium Polymer (built-in)
      Capacité de la batterie (boîtier)
      500  mAh
      Capacité de la batterie (écouteur)
      50  mAh

    • Dimensions du produit emballé

      Hauteur
      17  cm
      Type d'emballage
      Boîte
      Type d'installation en rayon
      Suspension
      Largeur
      9.5  cm
      Profondeur
      4  cm
      Nombre de produits inclus
      1
      EAN
      48 95229 11077 9
      Poids brut
      0.139  kg
      Poids net
      0.049  kg
      Poids à vide
      0.09  kg

    • Dimensions du produit

      Hauteur
      4.2  cm
      Largeur
      3.6  cm
      Profondeur
      6.5  cm
      Poids
      0.049  kg

    • Accessoires

      Guide de démarrage rapide
      Oui
      Embouts
      3 paires (S/M/L)
      Coffret de chargement
      Oui
      Câble de recharge
      Câble USB-C

    • Design

      Couleur
      Rose
      Matériau de couplage auriculaire
      Silicone
      Ajustement auriculaire
      Intra-auriculaire
      Type d'ajustement intra-auriculaire
      Embout en silicone

    Badge-D2C

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