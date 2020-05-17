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Jamais sans ma musique.
Une utilisation en toutes circonstances. Ce casque True Wireless résistant aux éclaboussures et à la transpiration offre une excellente qualité sonore et jusqu'à 24 heures d'autonomie grâce à son boîtier de charge. Si votre conversation téléphonique s'éternise, vous pouvez utiliser un seul écouteur et mettre l'autre à charger.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Avec son indice de protection IPX4, ce casque True Wireless résiste aux éclaboussures provenant de n'importe quelle direction. Il ne craint pas la transpiration, et vous n'aurez pas à vous inquiéter si vous êtes surpris par une averse.
Prenez la route avec de quoi réaliser plusieurs charges dans votre poche. Une charge offre jusqu'à 6 heures d'autonomie, plus 18 heures supplémentaires avec un boîtier entièrement chargé. Une charge rapide de 15 minutes dans le boîtier apporte une heure d'autonomie. Le boîtier se recharge entièrement en 2 heures sur un port USB-C.
Vous avez besoin de répondre au téléphone alors que votre casque est presque déchargé ? Augmentez l'autonomie en conversation en utilisant un écouteur tandis que l'autre se charge. Le micro bascule automatiquement sur l'écouteur que vous utilisez, et vous pourrez les échanger tout simplement si nécessaire.
Profitez d'un son exceptionnel grâce aux haut-parleurs en néodyme de 6 mm et écoutez votre musique avec un confort total, grâce à une conception légère et compacte. Les embouts souples interchangeables tiennent confortablement dans les oreilles.
Vous n'aimez pas le titre en cours de lecture ? Passez au suivant en effectuant une pression longue sur le bouton multifonction. Vous voulez refuser un appel pour ne pas interrompre votre musique ? Il vous suffit d'appuyer sur le bouton. Le micro intégré avec suppression de l'écho permet d'obtenir un son clair lorsque vous souhaitez parler au téléphone.
Activez l'assistant vocal de votre téléphone sans avoir manipuler ce dernier. Demandez à l'assistant vocal de votre smartphone de lire de la musique, de vous orienter, de vérifier des informations, et bien plus.
Ces écouteurs sont prêts à être appairés dès que vous les sortez du boîtier de charge. Une fois appairés, ils gardent en mémoire le dernier appareil auquel ils ont été appairés.
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Son
Connectivité
Carton externe
Pratique
Carton interne
Alimentation
Dimensions du produit emballé
Dimensions du produit
Accessoires
Design
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