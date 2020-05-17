Bouton multifonction : contrôle facile de la musique et des appels

Vous n'aimez pas le titre en cours de lecture ? Passez au suivant en effectuant une pression longue sur le bouton multifonction. Vous voulez refuser un appel pour ne pas interrompre votre musique ? Il vous suffit d'appuyer sur le bouton. Le micro intégré avec suppression de l'écho permet d'obtenir un son clair lorsque vous souhaitez parler au téléphone.