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MG3710/13
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Puis-je utiliser ma tondeuse Philips branchée sur le secteur ?
Puis-je rincer ma tondeuse Philips à l'eau ?
Comment charger ma tondeuse Philips ?
Comment tailler ma barbe avec mon produit Philips ?
Comment nettoyer ma tondeuse Philips ?
Où trouver le numéro de série/modèle de ma tondeuse Philips ?
Puis-je voyager avec mon produit de soin ou de beauté Philips ?
Pourquoi y a-t-il de la graisse blanche à l'intérieur de ma tondeuse multistyle/tondeuse à barbe/tondeuse à cheveux Philips ?
Que signifient les symboles sur ma tondeuse Philips ?
Comment fixer/retirer un accessoire de ma tondeuse Philips ?
Ma nouvelle tondeuse à barbe ou mon nouveau rasoir Philips ne s'allume pas.
Ma tondeuse Philips ne se charge pas
La batterie de ma tondeuse Philips se décharge rapidement
Ma peau est irritée après avoir utilisé ma tondeuse Philips
Ma tondeuse nez-oreilles Philips ne fonctionne pas
Ma tondeuse Philips émet un bruit inhabituel
La coupe de ma tondeuse Philips est inégale
Ma tondeuse Philips ne fonctionne pas
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