Que signifient les symboles sur ma tondeuse Philips ?

Si vous vous demandez ce que signifient les voyants et les symboles sur votre appareil pour hommes Philips, lisez notre réponse ci-dessous.



Indications de charge La plupart des tondeuses et tondeuses cheveux Philips sont dotées d'indicateurs et de voyants de charge précisant quand votre appareil doit être rechargé ou est entièrement chargé. Selon l'appareil que vous possédez, les voyants de charge peuvent prendre de nombreuses formes différentes, comme indiqué dans l'image ci-dessous.

Certains appareils ne sont dotés d'aucun indicateur de charge. Si c'est le cas, vérifiez si le chargeur du produit est doté d'un voyant. Ce voyant s'allume lorsque le chargeur est branché sur une source d'alimentation. Pour ces produits, respectez le temps de charge indiqué dans le manuel d'utilisation.

Système de verrouillage pour voyage Certains appareils sont équipés d'un système de verrouillage de transport évitant qu'ils ne se mettent intempestivement en marche lorsque vous êtes en déplacement.



Pour activer le verrouillage de transport, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 3 secondes. Le symbole de verrouillage clignote brièvement pour indiquer que l'appareil est désormais verrouillé. L'appareil ne fonctionnera pas si vous essayez de l'allumer. Le symbole de verrouillage de transport clignotera pour vous rappeler de le désactiver.





Pour désactiver le verrouillage de transport, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 3 secondes. Le symbole clignotera à nouveau brièvement, puis la tondeuse s'allumera.



Sur certains appareils, le dispositif de verrouillage de transport n'est pas équipé d'un indicateur visible. Le verrouillage et le déverrouillage de ces appareils se fait de la même manière que sur ceux dotés d'un indicateur de verrouillage de transport. Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage.



Mode Turbo Certaines tondeuses cheveux et tondeuses multistyle Philips sont équipées d'un mode Turbo. Il est généralement indiqué par un symbole en forme de T sur la tondeuse. Appuyez sur ce bouton lorsque vous avez besoin de plus de puissance pour votre tondeuse. Cela peut être utile lorsque vous coupez des cheveux très épais.



Mode silencieux Si un appareil présente un symbole figurant un bébé, il permet l'activation d'un mode silencieux. Le mode silencieux permet une coupe plus paisible pour les enfants. Lors de l'utilisation, vous pouvez démarrer le mode silencieux pour réduire la vitesse de rotation de la tondeuse afin d'obtenir un fonctionnement plus silencieux.



Rappel de lubrification Un symbole en forme de goutte d'huile clignote sur votre tondeuse pour vous rappeler de la lubrifier. Nettoyez et lubrifiez régulièrement vos tondeuses avec l'huile fournie dans l'emballage ou une huile pour machine à coudre.

Selon l'appareil que vous possédez, il est possible que d'autres symboles y soient imprimées ou clignotent. Pour plus d'informations concernant votre modèle particulier, consultez le manuel d'utilisation ou contactez-nous.



Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir comment utiliser notre nouvelle tondeuse à barbe Philips Prestige avec sabot intégré. Gardez à l'esprit que, selon le modèle, les caractéristiques du rasoir peuvent varier. Play Pause

Ouverture du compartiment à piles Certaines tondeuses Philips fonctionnent avec des piles jetables. Avant d'insérer ou de remplacer les piles de votre tondeuse, assurez-vous que vos mains et l'appareil sont secs.



Le compartiment à piles est situé dans le manche. Pour remplacer les piles, il suffit d'ouvrir le compartiment à pile en alignant les symboles comme indiqué ci-dessous.



1. Pour retirer le couvercle du compartiment à piles, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'indicateur de réglage (V) pointe vers l'indication de déverrouillage (Ʌ) (Fig. 4).

2. Tirez sur le couvercle du compartiment à piles pour le détacher du manche (Fig. 5).

3. Insérez la pile dans son compartiment (Fig. 6). Veillez à respecter la polarité de la pile.

4. Repositionnez le couvercle du compartiment à piles sur le manche (Fig. 7).

5. Faites tourner le couvercle du compartiment à piles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'indicateur de réglage (V) pointe vers l'indication de verrouillage (I) (Fig. 8).

