Lames en acier trempé qui ne cassent pas, ne s'usent pas et ne rouillent pas

Les lames en acier auto-affûtées de cette tondeuse pour le visage et le corps sont en acier trempé pour une résistance maximale. Elles restent ainsi aussi tranchantes qu'au premier jour. Elles ne rouillent pas et ne nécessitent pas de lubrifiant.