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Arrêté
MG3710/13
Tondeuse tout-en-un
Changez de style à tout moment avec cette tondeuse tout-en-un robuste. Ses 6 outils de qualité vous permettent de styliser facilement et avec précision votre visage.
6 outils
Lames en acier auto-affûtées
Jusqu'à 60 min d'autonomie
Accessoires rinçables
Les lames en acier auto-affûtées de cette tondeuse pour le visage et le corps sont en acier trempé pour une résistance maximale. Elles restent ainsi aussi tranchantes qu'au premier jour. Elles ne rouillent pas et ne nécessitent pas de lubrifiant.
Cette tondeuse tout-en-un très pratique taille et stylise votre barbe.
Utilisez la tondeuse sans sabot pour obtenir une barbe et une nuque aux contours impeccables. Les lames auto-affûtées de la tondeuse restent aussi aiguisées au premier jour qu'au bout de 3 ans d'utilisation.
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