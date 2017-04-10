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Arrêté

Multigroom series 30006-en-1 Visage

MG3710/13

1 récompense

Tondeuse tout-en-un

Changez de style à tout moment avec cette tondeuse tout-en-un robuste. Ses 6 outils de qualité vous permettent de styliser facilement et avec précision votre visage.

Voir tous les avantages

Tondeuse 6-en-1

Tondeuse tout-en-un

  • 6 outils

  • Lames en acier auto-affûtées

  • Jusqu'à 60 min d'autonomie

  • Accessoires rinçables

Lames en acier trempé qui ne cassent pas, ne s'usent pas et ne rouillent pas

Lames en acier trempé qui ne cassent pas, ne s'usent pas et ne rouillent pas

Les lames en acier auto-affûtées de cette tondeuse pour le visage et le corps sont en acier trempé pour une résistance maximale. Elles restent ainsi aussi tranchantes qu'au premier jour. Elles ne rouillent pas et ne nécessitent pas de lubrifiant.

Taillez et stylisez votre barbe avec 6 outils

Taillez et stylisez votre barbe avec 6 outils

Cette tondeuse tout-en-un très pratique taille et stylise votre barbe.

La tondeuse permet de définir les contours de votre barbe et de votre nuque, pour un style impeccable

La tondeuse permet de définir les contours de votre barbe et de votre nuque, pour un style impeccable

Utilisez la tondeuse sans sabot pour obtenir une barbe et une nuque aux contours impeccables. Les lames auto-affûtées de la tondeuse restent aussi aiguisées au premier jour qu'au bout de 3 ans d'utilisation.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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